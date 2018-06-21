Украина. В гости к…(Часть 1)
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Украина. В гости к…(Часть 1)
Июнь 21 12:59 2018

По бездорожью в Карпатах

Все началось с того, что после известных событий, совпавших с Олимпиадой 2014 года, всегда близкая Украина стала, по понятным причинам, удивительно далекой. Но, не смотря на трагедию, происходящую на востоке Украины, никуда не делись украинцы, живущие в России, русские, живущие в Украине, друзья и родственники, оставшиеся по разные стороны баррикад.

Карпаты - один из столпов туризма в Украине
Основной туристический интерес — это Карпаты. Так сложилось, что до событий 2014 года я бывал в Карпатах лишь один раз, проездом из Венгрии в Россию. Естественно, никакого откровения не произошло, да и Львов после Италии и Австрии как-то не зашел.

Бандеровское удостоверение

В 2015 году, осенью, когда мы с Евгением Шаталовым и Валентиной Базаровой отправились в Украину, это было, мягко скажем, очень эксцентричное путешествие. По центральным каналам шла активная пропаганда, рассказы про бандеровцев, которые которые убивают москалей и едят русских детей. Даже сидя дома, я узнавал «чеченский сценарий», было совершенно понятно, что все это блеф и разжигание межнациональной розни. А раз так, то нам туда и надо, ведь если мы не докажем обратное, то кто это сделает за нас?
Встреча со Львовом

Границу прошли с трудом, несмотря на наличие оригинала приглашения от гражданина Украины, который за нас поручился. Роксана, Борис, спасибо вам!

Старая новая крепость

Без каких либо осложнений прибыли в Львов и принялись выискивать какой-то негатив по отношению к москалям. Правда, среди нашей команды действительный москаль только я, ведь Валя бурятка, а Женя яицкий казак, но это так, лирическое отступление.

Самобытные улочки Львова

Очень интересный вопрос, который вызывал в 2015 году жаркие споры, это правописание «на Украину» или «в Украину. Как человек, впитавший любовь к Киеву и всему украинскому через книги К.Паустовского, в душе я считаю правильным говорить и писать «на Украину», но… украинцы почему-то решили что это неверно, и я не стану спорить, считаю правильным сделать уступку в этом непринципиальном вопросе.

Фотоаппараты наголо, глаза во все стороны

Гуляли мы фотографировали, и пытались найти хоть что-то, что бы говорило о радикальных настроениях. Три фотоаппарата наголо, шесть глаз смотрели во все стороны, но…

Веселые парни

…все что мы находили, это веселых парней и девчонок, которые совершенно не планировали нас убивать и, упаси Господь, есть. Тем временем, где-то в горах, на бывшей базе Януковича нас ждали друзья по Facebook и Drive2, которые согласились показать нам Карпаты во всей красе.

Бывшая база Януковича

Надо ли говорить, что все эти ребята — граждане Украины. И конечно же, мы вечерами говорили о сложившейся между нашими странами ситуации, нам было очень интересно услышать их точки зрения, им же было интересно послушать нас. Но никакой вражды, негатива, ничего подобного, естественно, не было.

Маршрут Кордон Плюс в Карпатах

Наш путь лежал на один из самый тяжелых карпатских маршрутов, именуемый «Кордон Плюс». И, признаюсь, это было непростой прогулкой. Во-первых, потому что на моем Nissan Patrol стояли почти лысые шины Goodyear MTR, и не было блокировок. Во-вторых, потому что в 2015 году «Монгол» был еще почти стоковый, с родным дымящим и чадящим двигателем RD28T, которых не сильно хотел крутить 35″ колеса. Ну и в третьих, именно в Карпатах отдавала концы лебедка Superwinch Talon, которая долго работала со сломанными стяжками и здесь начала откровенно искрить и трещать по швам.

Дымящий и чадящий двигатель RD28T

Но, несмотря на это, Патруль уверенно месил осеннюю глину, не заставляя хозяина краснеть и оправдываться. Конечно, L200 на 35″ Simex и Silverstone ехали увереннее, но не на много. К тому же, мне очень повезло со штурманом.

Патруль уверенно месит осеннюю глину

Штурман, кстати, оказался недурным фотографом. Женя, спасибо за удачные кадры!

Удачный кадр

Расслабляться же было некогда, дороги очень сырые, колеи глубокие, стекла грязные, перспективы смутные.

Наша палатка АВС-Дизайн

Это была одна из первых поездок с палаткой АВС-Дизайн, двое спали в палатке, а один в машине. Так и жили. Плюсы очевидны — не нужно искать место под ночлег, где устал, там и отрубился. Минусы также понятны — без малого сотня килограмм в горах — не лучший помощник.

Проверили москалей на прочность

В какой-то момент мне показалось что наши украинские друзья специально выбрали такой хардкорный маршрут для знакомства с Карпатами, чтобы проверить москалей на прочность. Но, глядя на горящие в азарте глаза, с каждой новой лужей становилось все очевиднее, что парни дорвались до гОвен и получают истинное джиперское удовольствие.

Вот оно - джиперское счастье

Чтобы ездить по этим «направлениям» нужны как минимум 35″ колеса, хотя, по слухам, настоящие буйные носятся по горам на Daewoo Lanos, что легко загуглить в Яндексе. Кстати говоря, Яндекс на территории Украины не работает.

Смачные дорожки в Карпатах

Как видите, дорожки смачные, то что надо для закрытия летнего сезона. Продолжение следует. Во второй части не будет никакого оффроада, сплошная история, бандеровцы, коммунисты, УПА, НКВД, русские, немцы, украинцы, нацисты, националисты, Бабий Яр, Хатынь, и параллели между ними…

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Автор

Алексей Мочалов
Алексей Мочалов

Алексей Мочалов - эксперт AMSRUS, журналист, путешественник, организатор и автор проекта Волок

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