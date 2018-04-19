Бронированный «шестисотый» Путина уйдёт с молотка 6

На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W220), ранее принадлежавшего гаражу специального назначения (ГОН).

Автомобиль построен по спецзаказу и использовался для перевозки президента РФ Владимира Путина. Цена — 8,5 миллиона рублей.

В описании указано, что лимузин Mercedes-Benz выставлялся на президентском стенде во время выставки «ГОН-90 лет», но сейчас он находится в частной коллекции. Бронекапсула машины соответствует требованиям защиты класса B7/B7 (выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62 со стальным сердечником).

Mercedes-Benz S600 Pullman Guard оснащен 5,8-литровым двигателем мощностью 367 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента. Коробка — пятидиапазонный «автомат».

С нуля до «сотни», как пишет motor, небронированный автомобиль способен разгоняться за 6,3 секунды. Максимальная скорость 250 километров в час.В декабре 2016 года на немецком портале mobile.de появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz Guard Pullman S600 (W140), который, как утверждает продавец, использовался президентом России Владимиром Путиным. Автомобиль оценили в 1,3 миллиона евро.

Кроме того, сейчас продают Mercedes-Benz S-Class Pullman, на котором ездил Борис Ельцин. Машина 1995 года стоит почти 38 миллионов рублей.