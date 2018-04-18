Очумелые ручки: автобус превратили в «яхтобус»

Мужчина купил старый ПАЗ за 23 000 рублей. Кировский сборщик автохлама, видимо, уже заранее знал, что будет делать с этой грудой металла.
Из лодки и кузова автобуса он сделал шикарную яхту и теперь катает детей по реке Вятке.
Кировский умелец сделал из старого школьного автобуса «яхтобус». Мужчина купил старый ПАЗ за 23 000 рублей. Кировский сборщик автохлама, видимо, уже заранее знал, что будет делать с этой грудой металла. Из лодки и кузова автобуса он сделал шикарную яхту и теперь катает детей по реке Вятке. #Мострансавто #НашеПодмосковье #ПеременыПодмосковья #Транспорт #Подмосковье #Интересное
Публикация от ГУП МО «Мострансавто» (@mostransavto) 16 Апр 2018 в 10:38 PDT
Кировский умелец сделал из старого школьного автобуса «яхтобус». Мужчина купил старый ПАЗ за 23 000 рублей. Кировский сборщик автохлама, видимо, уже заранее знал, что будет делать с этой грудой металла. Из лодки и кузова автобуса он сделал шикарную яхту и теперь катает детей по реке Вятке. #Мострансавто #НашеПодмосковье #ПеременыПодмосковья #Транспорт #Подмосковье #Интересное
Публикация от ГУП МО «Мострансавто» (@mostransavto) 16 Апр 2018 в 10:38 PDT
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