Очумелые ручки: автобус превратили в «яхтобус»
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Очумелые ручки: автобус превратили в «яхтобус»
Апрель 18 08:07 2018

Кировский умелец сделал из старого школьного автобуса «яхтобус».

Мужчина купил старый ПАЗ за 23 000 рублей. Кировский сборщик автохлама, видимо, уже заранее знал, что будет делать с этой грудой металла.

Из лодки и кузова автобуса он сделал шикарную яхту и теперь катает детей по реке Вятке.

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АвтобусПАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

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