Очумелые ручки: автобус превратили в «яхтобус» 9

Кировский умелец сделал из старого школьного автобуса «яхтобус».

Мужчина купил старый ПАЗ за 23 000 рублей. Кировский сборщик автохлама, видимо, уже заранее знал, что будет делать с этой грудой металла.

Из лодки и кузова автобуса он сделал шикарную яхту и теперь катает детей по реке Вятке.