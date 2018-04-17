Разгон самого мощного гиперкара Devel Sixteen
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Апрель 17 21:04 2018

Дубайское тюнинг-ателье Devel Motors представило на видео поражающий воображение разгон своего 5000-сильного гиперкара Devel Sixteen.

Отметим, что автомобиль также является проектом специалистов-тюнеров. Как отметили представители Devel Motors, на видео с разгоном демонстрируется лишь 20% мощности, которую способен развивать этот 5007-сильный двигатель объемом 12,3 литра. Автором этого силового агрегата стала компания Steve Morris Engines, специализирующаяся на двигателях для драг-гонок и турбонагнетателях.

Сообщается, что гиперкар может развивать скорость до 515 км/час при разгоне до первой «сотни» всего за 1,8 секунды. Когда автомобиль выйдет в продажу, как сообщают Автоновости дня, пока неизвестно. Не исключено, что он будет предложен сразу в двух версиях: с одной или двумя V-образными «восьмерками» в моторе с отдачей 1500 и 3000 лошадиных сил соответственно.

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DevelSixteenгиперкар
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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