Разгон самого мощного гиперкара Devel Sixteen 30

Дубайское тюнинг-ателье Devel Motors представило на видео поражающий воображение разгон своего 5000-сильного гиперкара Devel Sixteen.

Отметим, что автомобиль также является проектом специалистов-тюнеров. Как отметили представители Devel Motors, на видео с разгоном демонстрируется лишь 20% мощности, которую способен развивать этот 5007-сильный двигатель объемом 12,3 литра. Автором этого силового агрегата стала компания Steve Morris Engines, специализирующаяся на двигателях для драг-гонок и турбонагнетателях.

Сообщается, что гиперкар может развивать скорость до 515 км/час при разгоне до первой «сотни» всего за 1,8 секунды. Когда автомобиль выйдет в продажу, как сообщают Автоновости дня, пока неизвестно. Не исключено, что он будет предложен сразу в двух версиях: с одной или двумя V-образными «восьмерками» в моторе с отдачей 1500 и 3000 лошадиных сил соответственно.