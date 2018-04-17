Mercedes-Benz GLS 2019 вышел на тесты 13

Mercedes-Benz приступила к тестированию кроссовера GLS второго поколения, который был замечен на трассе Нюрбургринг.

Автомобиль был замечен фотошпионами, которые сразу же выложили свои снимки и видео в Сеть. Несмотря на то, что модель покрыта плотным слоем камуфляжа, можно отметить большие габариты новинки, которые достигаются благодаря использованию новой платформы. И это притом, что вес автомобиля, наоборот, уменьшился.

Ожидается, как пишет speedme, что официальный дебют Mercedes-Benz GLS состоится на предстоящем автосалоне в Пекине. По предварительной информации, модель выйдет в продажу в конце 2019 года либо в самом начале 2020 года. Вскоре после этого появится и «заряженная» версия кроссовера — GLS 63, который оснастят битурбированным V8 мощностью 550 л.с.