Mercedes-Benz GLS 2019 вышел на тесты
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Mercedes-Benz GLS 2019 вышел на тесты
Апрель 17 09:08 2018

Mercedes-Benz приступила к тестированию кроссовера GLS второго поколения, который был замечен на трассе Нюрбургринг.

Автомобиль был замечен фотошпионами, которые сразу же выложили свои снимки и видео в Сеть. Несмотря на то, что модель покрыта плотным слоем камуфляжа, можно отметить большие габариты новинки, которые достигаются благодаря использованию новой платформы. И это притом, что вес автомобиля, наоборот, уменьшился.

Ожидается, как пишет speedme, что официальный дебют Mercedes-Benz GLS состоится на предстоящем автосалоне в Пекине. По предварительной информации, модель выйдет в продажу в конце 2019 года либо в самом начале 2020 года. Вскоре после этого появится и «заряженная» версия кроссовера — GLS 63, который оснастят битурбированным V8 мощностью 550 л.с.

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GLSMercedes-Benz
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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