BMW M3 стал еще мощнее 9

Известное тюнинговое ателье G-Power представило обновленную версию «заряженного» седана BMW M3 в кузове E92.

Свежий пакет модернизаций получил название 35 Jahre Edition, став для этой модели юбилейным. Первая же версия автомобиля, напомним, была оснащена 8-цилиндровым 4-литровым мотором с отдачей в 420 лошадиных сил, построенного на базе 10-цилиндрового «атмосферника» с индексом S85. В отличие от него, доработанный силовой агрегат получил алюминиевый блок цилиндров, пришедший на смену чугунному.

В новой модификации «35 Jahre Ediiton» BMW M3, как пишут Автоновости дня, стал еще мощнее, достигнув отметки в 501 лошадиных сил и увеличившийся показатель крутящего момента, который, к слову, так и не был оглашен.

Стоимость этого пакета составила 2999 евро или 230 000 рублей.