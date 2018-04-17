BMW M3 стал еще мощнее
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BMW M3 стал еще мощнее
Апрель 17 11:04 2018

Известное тюнинговое ателье G-Power представило обновленную версию «заряженного» седана BMW M3 в кузове E92.

Свежий пакет модернизаций получил название 35 Jahre Edition, став для этой модели юбилейным. Первая же версия автомобиля, напомним, была оснащена 8-цилиндровым 4-литровым мотором с отдачей в 420 лошадиных сил, построенного на базе 10-цилиндрового «атмосферника» с индексом S85. В отличие от него, доработанный силовой агрегат получил алюминиевый блок цилиндров, пришедший на смену чугунному.

В новой модификации «35 Jahre Ediiton» BMW M3, как пишут Автоновости дня, стал еще мощнее, достигнув отметки в 501 лошадиных сил и увеличившийся показатель крутящего момента, который, к слову, так и не был оглашен.

Стоимость этого пакета составила 2999 евро или 230 000 рублей.

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  Article "tagged" as:
BMWE92G-PowerM3тюнинговое ателье
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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