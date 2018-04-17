146-ая жертва «моста глупости» 17

Очередному грузовику не удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.

Фотографии очередного ДТП появились в Twitter-аккаунте моста. На снимке видно, что «Газель» застряла под переправой, а ее кузов буквально расслоился.

В аккаунте ведется подсчет «жертв» злополучного моста, на котором висит специальное предупреждение для водителей: «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не пройдет!»

Из сообщения Twitter-аккаунте моста: «Жизнь — боль. 146-й расслоился от удара». Мост на Софийской улице на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что водители упорно игнорируют предупреждение и неизменно застревают под мостом.

Специалисты, как сообщает НТВ, заявляют, что перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».

В начале апреля сообщалось, что одному грузовику все-таки удалось проехать под «мостом глупости», но не без потерь.