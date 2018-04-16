Опубликованы первые фотографии новых Toyota 16

В Сети были опубликованы снимки, сделанные с буклета о новой Toyota Corolla Axio.

Эта модель доступна только на японском рынке и она немного отличается по размерам от глобальной Corolla. Новый седан Corolla Axio получил следующие размеры: длину – 4 500 мм, ширину – 1 695 мм, высоту – 1 455 мм, а колесная база новинки составит 2 640 мм.

Внешне Corolla Axio теперь выполнена в новом фирменном стиле компании и в ней есть некоторые черты, позаимствованные у нового Auris. На публичной презентации Corolla Axio будет еще представлен и универсал Corolla Fielder. Обе новые модели, как пишет tvoe-avto, созданы на модульной платформе TNGA, на которой уже построено большое количество моделей марки.

В продажу Axio и Fielder поступят с моторами объёмом от 1,3 до 1,8 литра, также будут предложены модификации с гибридной силовой установкой.