Выигранный в лотерею автомобиль «законсервируют» на 50 лет
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Выигранный в лотерею автомобиль «законсервируют» на 50 лет
Апрель 15 08:03 2018

В мексиканском городке Охинаге местный житель был вынужден отдать выигранный автомобиль Nissan на «консервацию» сроком на 50 лет.

Как сообщает портал Oddity Central, автомобиль хотят буквально законсервировать в специальную подземную «шкатулку» на 50 лет, чтобы по истечении этого времени раскопать и передать наследникам победителя. Отметим, что экономическая ситуация муниципалитета не позволяет обычным гражданам купить даже подержанный автомобиль, поэтому эмоции горожан на розыгрыш такой машины были смешанными.

Таким образом, как сообщают Автоновости дня,  выигранная иномарка превратилась в настоящую «капсулу времени», замурованную в бетонную коробку под землей вместе с ценными вещами, рукописными посланиями и фотографиями.

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  Article "tagged" as:
Nissan
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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