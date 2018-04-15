Suzuki Jimny сняли с производства 19

С конвейера снят один из самых старых рамных внедорожников из ныне выпускающихся.

Преемник дебютирует только под конец года, так что в продажах Jimny возникнет естественная пауза. Ее причина – в запрете продавать в Японии новые машины без системы стабилизации, из-за чего Suzuki и пришлось убрать полноприводник с конвейера досрочно.

Снимки машины следующего поколения, как сообщает carclub, утекли в интернет еще летом прошлого года. Jimny останется рамной трехдверкой с лишенным изысков дизайном и аскетичным интерьером. Разве что набор оборудования приведут в соответствие с запросами нынешних покупателей и «развеселят» автомобиль разнообразными цветными накладками, предоставив клиентам возможность персонализировать облик внедорожника.

Новый Suzuki Jimny получит на выбор два двигателя. Литровый турбомотор отдачей порядка 110 л.с. и атмосферник 1.2 мощностью 90 сил. Прилагаться к ним будут механическая коробка передач или вариатор, что для серьезного внедорожника выглядит сомнительным решением. Впрочем, пока это лишь предварительные данные. Достоверно все станет известно только осенью. Добавим, что последние Jimny можно купить в России по цене от 1 155 000 рублей.