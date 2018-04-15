На Крымском мосту наносят разметку 16

На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки.

Об этом сообщает официальный сайт стройки. Отмечается, что на дорожное полотно наносят разметку, выполненную из термопластика с высоким показателем белизны.

Работу выполняет самоходная разметочная машина, которая равномерно формирует на дорожном покрытии полосу термопластика с добавлением микростеклошариков, дающих высокий коэффициент отражения под фарами.

Разметка имеет определенные геометрические параметры. Краевая линия шириной 20 см. Осевая линия дорожной разметки — шириной 15 см. Толщина линии разметки — около 4 мм.

В общей сложности дорожникам предстоит нанести линии разметки протяженностью около 117 км.

Напомним, что автодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию в мае 2018 года. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года.

К концу года также должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту.