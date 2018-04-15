На Крымском мосту наносят разметку
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На Крымском мосту наносят разметку
Апрель 15 18:06 2018

На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки.

Об этом сообщает официальный сайт стройки. Отмечается, что на дорожное полотно наносят разметку, выполненную из термопластика с высоким показателем белизны.

Работу выполняет самоходная разметочная машина, которая равномерно формирует на дорожном покрытии полосу термопластика с добавлением микростеклошариков, дающих высокий коэффициент отражения под фарами.

Разметка имеет определенные геометрические параметры. Краевая линия шириной 20 см. Осевая линия дорожной разметки — шириной 15 см. Толщина линии разметки — около 4 мм.

В общей сложности дорожникам предстоит нанести линии разметки протяженностью около 117 км.

Напомним, что автодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию в мае 2018 года. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года.

К концу года также должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту.

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крымский мостразметка
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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