УАЗ поднял цены на внедорожники 16

УАЗ в этом месяце поднял цены на внедорожник УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

В апреле стали дороже автомобиль 2018 года выпуска. Если внедорожник подорожал на 20 000 рублей во всех комплектациях, то УАЗ Пикап прибавил в цене 50 тысяч рублей, но в данном случае речь идет только о базовой комплектации, тогда как остальные подорожали на 21 тыс. рублей.

Таким образом, как пишет tvoe-avto, начальная стоимость внедорожника составит 719 тысяч рублей, а топовая версия теперь предлагается за 919 тысяч рублей. В стандартной комплектации УАЗ «Пикап» обойдется за 749 тысяч рублей.