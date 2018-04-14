УАЗ поднял цены на внедорожники
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УАЗ поднял цены на внедорожники
Апрель 14 17:07 2018

УАЗ в этом месяце поднял цены на внедорожник УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

В апреле стали дороже автомобиль 2018 года выпуска. Если внедорожник подорожал на 20 000 рублей во всех комплектациях, то УАЗ Пикап прибавил в цене 50 тысяч рублей, но в данном случае речь идет только о базовой комплектации, тогда как остальные подорожали на 21 тыс. рублей.

Таким образом, как пишет tvoe-avto, начальная стоимость внедорожника составит 719 тысяч рублей, а топовая версия теперь предлагается за 919 тысяч рублей. В стандартной комплектации УАЗ «Пикап» обойдется за 749 тысяч рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Sergey Sergeevich
    Апрель 14, 18:40 #1 Sergey Sergeevich

    Ясен пень, доллар же вырос))

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