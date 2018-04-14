Три года без забот с Nissan
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Три года без забот с Nissan
Апрель 14 10:03 2018

Nissan объявляет о выгодных условиях кредитования на покупку автомобилей бренда в рамках собственной программы Nissan Finance в апреле.

Классический кредит «Простые числа» — это понятные и прозрачные финансовые условия на все автомобили Nissan – ставка по кредиту от 7% на 3 года2, все просто и выгодно!

Кредит с остаточным платежом «Простые правила»:

Автомобили Nissan также можно приобрести в кредит с минимальным ежемесячным платежом по программе «Простые правила»:

  • Nissan Almera от 4 000 руб./мес. 2
  • Nissan Terrano от 5 000 руб./мес.2
  • Nissan Juke от 7 000 руб./мес. 2
  • Nissan Qashqai от 7 500 руб./мес.2
  • Nissan X-Trail от 9 000 руб./мес.2
  • Nissan Murano от 12 500 руб./мес.2

«Простые Правила» — это уникальная возможность приобрести автомобиль Nissan без нагрузки на бюджет. Остаточный платёж уменьшает ежемесячные выплаты почти вдвое по сравнению с классическим кредитом, а значит позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации.

«Три года без забот за 13 900»

Кроме того, в апреле запускается новая программа «Три года без забот за 13 900» на Nissan Qashqai. Платеж по кредитной программе “Простые правила” 13 900 руб. в месяц3 уже включает в себя 3 года Полного КАСКО, защищающего автомобиль от всех возможных рисков на весь срок кредита, и 3 плановых ТО. Программа позволяет максимально просто и необременительно приобрести Nissan Qashqai в оптимальной комплектации c фиксированным выгодным платежом и избежать дополнительных расходов в будущем.

Специальные кредитные условия Nissan Finance доступны во всех официальных дилерских центрах Nissan до конца апреля.

Более подробную информацию можно получить в официальных дилерских центрах Nissan, по телефону горячей линии 8 800 200 59 90 (звонок по РФ бесплатный) или на сайте.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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