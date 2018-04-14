Три года без забот с Nissan

Классический кредит «Простые числа» — это понятные и прозрачные финансовые условия на все автомобили Nissan – ставка по кредиту от 7% на 3 года2, все просто и выгодно!
Автомобили Nissan также можно приобрести в кредит с минимальным ежемесячным платежом по программе «Простые правила»:
«Простые Правила» — это уникальная возможность приобрести автомобиль Nissan без нагрузки на бюджет. Остаточный платёж уменьшает ежемесячные выплаты почти вдвое по сравнению с классическим кредитом, а значит позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации.
Кроме того, в апреле запускается новая программа «Три года без забот за 13 900» на Nissan Qashqai. Платеж по кредитной программе “Простые правила” 13 900 руб. в месяц3 уже включает в себя 3 года Полного КАСКО, защищающего автомобиль от всех возможных рисков на весь срок кредита, и 3 плановых ТО. Программа позволяет максимально просто и необременительно приобрести Nissan Qashqai в оптимальной комплектации c фиксированным выгодным платежом и избежать дополнительных расходов в будущем.
Специальные кредитные условия Nissan Finance доступны во всех официальных дилерских центрах Nissan до конца апреля.
Более подробную информацию можно получить в официальных дилерских центрах Nissan, по телефону горячей линии 8 800 200 59 90 (звонок по РФ бесплатный) или на сайте.
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