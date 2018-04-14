Новый рекорд скорости для дизеля 8

Компания FPT Industrial вписала свое имя в историю мировых рекордов скорости на дизельных моторных катерах. Рекорд скорости на воде – 277,5 км/ч – был зафиксирован на озере Комо, Италия.

Рекорд установил многократный чемпион мира по гонкам на моторных катерах, генеральный директор FB Design Фабио Буцци.

Компании FPT Industrial и FB Design совместно работали над разработкой уникального двигателя. В течение длительного времени 16-литровый двигатель Cursor 16 от FPT Industrial успешно используется в сельскохозяйственной отрасли и устанавливается на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Теперь он также будет востребован и на морских судах — модернизированный корабельный двигатель способен развивать мощность свыше 1 700 л. с.

Сотрудничество двух компаний привело к появлению новых концепций в области водного транспорта. Для последнего поколения базовых дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail, особенностью которых является применение стальных поршней, был использован выпускной коллектор из экструдированного алюминия. Также был опробован ряд инновационных технологий для системы турбонаддува с изменяемой геометрией. Помимо этого, двигатель получил систему охлаждения с однонаправленным контуром: данная система имеет один прямой контур с подачей забортной воды через рулевое перо катера.

Серьезный вклад в достигнутый успех внес Центр исследований и разработок FPT Industrial, расположенный в Арбоне. Именно там прошло тестирование и поиск оптимальных настроек двигателя. Для модификации системы впрыска топлива были применены знания и опыт, полученные при участии в ралли-марафонах «Дакар» и «Африка Эко Рейс».

Научно-исследовательский центр в Арбоне известен множеством инновационных технологических разработок и достижений. Отсчет был начат в 1928 году, когда был разработан первый дизельный двигатель для грузового автомобиля. В 1934 году был получен патент на дизельные двигатели с прямым впрыском топлива. В 1980 году специалисты из Арбоны участвовали в совместной разработке системы впрыска – Common Rail, а пятью годами позднее здесь был создан первый компактный высокооборотистый дизельный двигатель с прямым впрыском топлива и турбонаддувом. В конце 1990-х в Арбоне были выявлены оптимальные параметры первого в истории турбокомпрессора с изменяемой геометрией для дизельного двигателя, а система Common Rail была впервые использована для легкой коммерческой техники – это эффективное решение через несколько лет нашло применение и в сельскохозяйственной отрасли.

Наконец, в 2011 году в Арбоне была разработана запатентованная компанией FPT Industrial технология HI-eSCR (высокоэффективная система каталитической нейтрализации отработанных газов).

На сегодняшний день FPT Industrial считает своей основной целью поиск инновационных решений, которые впоследствии могут быть применены и в серийном производстве. В условиях высокой конкуренции подготовленный компанией тримаран-рекордсмен является наглядным подтверждением верности этой миссии.

При установлении рекорда тримараном управлял лично Буцци – он побил свой собственный рекорд для данного класса судов, установленный еще в 1992 году. Успех оказался возможен благодаря усилиям специалистов обеих компаний, плодотворно сотрудничающих уже более 35 лет. За эти годы на счету FB Design и FPT Industrial – 15 титулов чемпионов мира, более 100 побед в итальянских и международных водах, несколько установленных рекордов. Теперь этот счет пополнился и мировым рекордом, занесенным в «Книгу рекордов Гиннесса».