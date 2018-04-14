Mercedes соберёт компактный спорткар по доступной цене
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Mercedes соберёт компактный спорткар по доступной цене
Апрель 14 20:09 2018

Спортивное подразделение Mercedes-AMG намерено собрать собственный компактный спорткар по доступной цене.

В результате модель должна составить достойную конкуренцию Porsche Cayman. Руководитель Mercedes-AMG Тобиас Моэрс уточнил, что на данный момент ведется исследование возможных вариантов для расширения модельного ряда. Однако авто не должно конкурировать с машинами Mercedes-Benz.

В итоге компания намерена собрать собственный спорткар, который сможет составить достойную конкуренцию компактному Porsche Cayman, а также будет иметь доступную стоимость. Стоит отметить, как пишет ВладТайм, что новинка станет третьей самостоятельной моделью подразделения немецкой марки. Ранее Mercedes-AMG представил AMG-GT, а совсем недавно состоялась презентация спортивного купе – AMG GT 4-Door Coupe.

Примечательно, что последняя модель Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe была создана как конкурент Porsche Panamera. Спортивное купе оснастили силовой установкой объемом 4.0 литра, которая генерирует до 640 «лошадей», что позволяет всего за 3,2 секунды набрать 100 км/ч.

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Mercedes-AMGспорткар
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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