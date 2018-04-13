Первый электрогрузовик от Volvo 4

Шведский автопроизводитель рассекретил полностью электрическую версию грузового автомобиля FL Electric, которая становится первым электрогрузовиком компании.

Новинка создавалась с целью составить конкуренцию электрогрузовику американской компании Tesla – Semi. Отличается FL Electric от обычного грузовика FL фальшпанелями, которые расположены по боковинам, а за ними находятся аккумуляторы.

Ёмкость батарей составляет 100 – 300 кВт*ч. В максимальной комплектации литий-ионные аккумуляторы будут заряжаться за два-три часа, но при условии использования специальной зарядной станции.

От сети батарею также можно будет заряжать, но, как сообщает tvoe-avto, на подзарядку потребуется порядка девяти часов. Что касается электродвигателя, то его заявленная мощность 130 или 185 кВт, а пиковый крутящий момент составит 425 Нм.

На одной подзарядке FL Electric проедет 300 км. Других подробностей производитель пока не раскрывает, но сообщает, что первый грузовик уже проходит тестирование в Швеции, где используется для вывоза мусора. Еще один экземпляр начали использовать для коммерческих перевозок.