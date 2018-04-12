Илон Макс ищет поставщиков компонентов для нового Model Y 14

Серийное производство нового «бюджетного» кроссовера Tesla Model Y начнется ближе к концу 2019-го.

По словам главы компании Илона Маска, ежегодно будет выпускаться порядка 100 000 машин. Но верится в это с трудом. По данным агентства Reuters, ссылающегося на собственные источники, Илон Макс приступил к поиску поставщиков компонентов для нового Model Y. Потенциальным партнерам, как пишет Автовзгляд, он сообщил, что производство кроссовера наладят на заводе в калифорнийском Фримонте. Ориентировочные сроки запуска конвейера — ноябрь следующего года.

Как правило, автостроители заключают контракты с поставщиками примерно за 2 – 2,5 года до начала выпуска модели. Но это ведь Илон Маск — урезать до невозможности сроки и рисковать в его стиле. К примеру, в прошлом году с целью экономии времени и средств он намеренно пропустил этап тестовой сборки седана Model 3. Как результат — многочисленные жалобы и убытки.

Говоря о Model Y, глава Tesla обозначил и объем производства новинки, который по его подсчетам составит 100 000 единиц в год. Но учитывая все проблемы компании — срыв графика выпуска Model 3, финансовый кризис, трудности с поставщиками, — верится в это с трудом. Партнеры уверены, что автостроитель не сможет преодолеть отметку даже в 50 000 экземпляров.

Технические подробности о машине миллиардер все еще держит в тайне. Известно лишь, что Model Y построят на уникальной платформе, созданной специально для этой модели. Ожидается, что кроссовер укомплектуют системой полного автономного управления и мощнейшим бортовым компьютером, который по своей производительности будет превосходить «мозги» существующих машин Tesla в 40 раз.