Hyundai уйдёт от скучных дизайнов
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Hyundai уйдёт от скучных дизайнов
Апрель 12 19:09 2018

Как сообщил главный дизайнер Hyundai Люк Донкервольк, все новые модели компании получат собственный дизайн.

По словам Донкерволька, текущий подход бренда к дизайну автомобилей является «скучным», поскольку сегодняшним машинам не хватает индивидуальности. Дизайнер, как пишет runews24, готов это исправить в ближайшее время.

Донкервольк заявил, что бренд должен развиваться и давать каждой модели свой собственный индивидуальный дизайн, что позволит отойти от скучных автомобилей, которые похожи друг на друга как «матрешки».

В будущем дизайнеры компании планируют создавать автомобили с учетом специфики сегмента. Как отмечается, первые модели Hyundai с обновленным подходом в стилистике, представят в конце 2018 или начале 2019 года.

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  Article "tagged" as:
Hyundaiдизайн
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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