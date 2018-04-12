Hyundai уйдёт от скучных дизайнов 5

Как сообщил главный дизайнер Hyundai Люк Донкервольк, все новые модели компании получат собственный дизайн.

По словам Донкерволька, текущий подход бренда к дизайну автомобилей является «скучным», поскольку сегодняшним машинам не хватает индивидуальности. Дизайнер, как пишет runews24, готов это исправить в ближайшее время.

Донкервольк заявил, что бренд должен развиваться и давать каждой модели свой собственный индивидуальный дизайн, что позволит отойти от скучных автомобилей, которые похожи друг на друга как «матрешки».

В будущем дизайнеры компании планируют создавать автомобили с учетом специфики сегмента. Как отмечается, первые модели Hyundai с обновленным подходом в стилистике, представят в конце 2018 или начале 2019 года.