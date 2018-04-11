Внимание, мотоциклисты: смотрим в оба! 16

Снег еще полностью не растаял, синоптики предупреждают о скором похолодании, но это не останавливает мотоциклистов. Некоторые открыли мотосезон и, к сожалению, уже начали попадать в сводки о ДТП.

Пока байкеры продолжают ездить между рядами, а водители привыкают к появлению мотоциклов, Autonews.ru решил напомнить важное о летнем сезоне.

Знайте, как едет мотоцикл.

Обычно мотоцикл появляется внезапно в зеркале заднего вида. Многие байкеры носят светоотражающие жилеты, включают «гирлянды» или «аварийку», чтобы быть более заметными. Считается, что громкий выхлоп тоже привлекает внимание, но будем честны: его модифицируют не ради одной только безопасности.

Руководитель Академии водительского мастерства Kaminsky Driving Academy Александр Каминский выделил четыре особенности движения мотоциклиста, о которых нужно помнить. Во-первых, он может двигаться между рядами. Во-вторых, он едет значительно быстрее потока. В-третьих, мотоциклист легко перестраивается по диагонали сразу через несколько полос движения. В-четвертых, он может быть скрыт от обзора другим автомобилем или находится в слепой зоне вашей машины.

«Эти особенности не очень приятны для законопослушных водителей, но чтобы их учесть, не нужно ничего сверхъестественного», — объяснил Каминский.

Следите за зеркалами и слепыми зонами.

В любом случае автовладельцам с началом мотосезона следует проявлять особую бдительность. Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев считает, что проводить осмотр нужно каждые 4-5 секунд.

«Базовый принцип безопасности на дороге: если мотоциклисты появляются для вас неожиданно, значит, вы недостаточно часто смотрите в зеркала. Помните, что привычный взгляд в боковое зеркало не позволит вам заметить несущегося по диагонали байкера. Поэтому начинать обзор нужно с пространства сзади, со взгляда в салонное зеркало», — посоветовал Александр Каминский.

После взгляда в зеркала он рекомендует следить за слепыми зонами — для этого достаточно на мгновение перевести взгляд на 90 градусов налево или направо — зависит от того, куда вы собираетесь перестроиться.

Маневрируйте правильно.

Эксперты рекомендуют заранее включать поворотники и, по возможности, избегать резких маневров и разворотов. Многие современные мотоциклы оснащены ABS, позволяющей значительно сократить тормозной путь, но в межсезонье на холодном асфальте сцепные свойства шин ухудшаются. Колесо, как пишет Autonews, может попасть на скользкую разметку или заполненную водой колею, и мотоцикл станет неуправляемым. Далеко не все умеют правильно пользоваться ручным и ножным тормозами, поэтому в экстремальной ситуации рискуют уронить мотоцикл.

Очень важно ехать по разметке. Мотоциклисты все равно будут ездить между рядами, хотите вы того или нет. И если они вынуждены будут протискиваться, то могут упасть и повредить ваш автомобиль. Сильно сдвигаться в пределах полосы не стоит: пропуская одного байкера, вы рискуете прижать другого. Мотоциклисты ездят между всеми рядами, а на МКАД предпочитают держаться слева у отбойника. Не рекомендуется резко открывать дверь и выбрасывать мусор — все это может привести к серьезной аварии.

Не помогайте им попасть в аварию.

В ДТП виноваты не только водители четырехколесных транспортных средств. В прошлом году в России более 4 тыс. аварий произошло по вине мотоциклистов, 239 случаев зафиксировали в Москве. ГИБДД в качестве самых распространенных нарушений байкеров называет маневрирование и превышение скорости. Кроме того, водители мотоциклов зачастую не соблюдают очередность проезда перекрестков, игнорируют красный сигнал светофора и выезжают на встречку. Многие ошибки в межсезонья связаны с тем, что мотоциклист за зиму отвык ездить на двух колесах.

«В случае аварии мотоциклист, возможно, будет виновен в нарушении рядности. В то же время рассматривать будут действия обоих водителей, какие пункты, кто из них нарушил. И выяснится, что и автомобилист совершил маневр, не убедившись в его безопасности», — предположил Autonews.ru адвокат Дмитрий Зацаринский.

Будьте вежливы.

Согласно опросу «Гильдиии автошкол», подавляющее большинства выпускников относятся к мотоциклистам негативно. Прежде всего, из-за их рискованной манеры езды. В то же время эксперты призывают водителей воспринимать байкеров, как полноправных участников движения.

«Помните, что вы защищены металлическим каркасом автомобиля, а мотоциклист — нет. Он мягкий и беззащитный, хотя и рисковый», — обратил внимание руководитель Академии водительского мастерства Kaminsky Driving Academy Александр Каминский.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал транслировать на информационных экранах предупреждения о появившихся мотоциклистах. Автомобилистам раздали информационные листовки, рассказывающие о том, что нужно делать, чтобы не попасть в аварию.

В наступившем сезоне, как и в прошедшем, инспекторы ГИБДД будут особо следить за мотоциклистами-нарушителями. Аварийность с участием мотоциклистов действительно снижается. В марте-сентябре было зафиксировано 5,8 тыс. происшествий — на 12,3% меньше, чем в 2016-м. Идет вниз и смертность, хотя все еще остается высокой.

Что еще необходимо сделать.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает, что до сих пор не решен очень важный вопрос — определение проезда двухколесных транспортных средств между рядами.

«Сейчас он не запрещен и не разрешен — такая правовая коллизия в ПДД создает множество проблем. Нужно принять хоть какую-то позицию: либо запретить, либо разрешить», — рассказал Шумский.

По его мнению, нужно снова рассмотреть вопрос о предоставлении мотоциклистам права выезжать на выделенные полосы. Столичные власти выступают против этого, так как считают, что байкеры будут мешать общественному транспорту. Кроме того, Шумский говорит о необходимости использовать дублирующие светофоры малых размеров для двухколесного транспорта — они вешаются под основным и поворачиваются в сторону водителя. Таким образом, мотоциклисту не нужно задирать голову.

Пока это все проекты, но в этом году на дорогах могут появиться специальные стоп-линии для мотоциклистов. Руководитель экспертного центра Probok.net считает, что эта мера позволит повысить безопасность: мотоциклисты байкеры будут уезжать со светофора первыми. Этот эксперимент должен был стартовать еще в прошлом году, но пришла зима.