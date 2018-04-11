В Туркмении полиция открыла охоту на меломанов 4

Полиция Ашхабада с начала апреля стала штрафовать пешеходов с наушниками.

По объяснению полицейских, слушающие музыку пешеходы создают потенциально опасную ситуацию на дороге, так как не замечают приближающиеся в это время автомобили и провоцируют наезды. Полицейские при этом, как сообщает Фергана, ссылаются на «новое положение» из приказа министра внутренних дел, предписывающего штрафовать пешеходов с наушниками для снижения числа ДТП, однако ни одному из оштрафованных бумагу пока не предъявили.

Приводится такое свидетельство потерпевшего: «В воскресенье, 8 апреля, я переходил проспект Махтумкули, близ посольства США. На той стороне дороги меня остановил пеший патруль и потребовал пройти в опорный пункт для оформления штрафа. В отделение идти не хотелось, да и времени не было, поэтому с полицейским мы ”договорились” на месте – 20 манатов, и никакого нарушения не было». Отметим, что взятка составила примерно $2. На черном рынке, где только и можно купить валюту, доллар с января стоит 11,3 маната. Издание утверждает, что с начала апреля редакция получила из туркменской столицы «многочисленные сообщения» о подобных инцидентах.

Если это не просто способ полицейских собрать побольше штрафов без протокола, то запрет на прослушивание музыки пополнит череду оригинальных табу, введенных в последние годы в Туркменистане для борьбы с ДТП, среди них — появившийся весной 2015 году запрет на ввоз в страну автомобилей без подушек безопасности и появившийся в декабре 2017 года запрет на вождение женщинами автомобилей. Поскольку никаких официальных разъяснений от туркменских ведомств с тех пор не последовало, как действует последний, до конца не ясно. Согласно данным «Хроники Туркменистана», женщин со стажем вождения до пяти лет обязали пересдать на права, по информации АНТ, женщинам просто перестали выдавать и продлевать права вовсе, а у тех женщин, которых еще можно встретить на дорогах, срок действия прав еще не истек.

В череде туркменских запретов есть и более нелепые. Сообщалось о запрете на эксплуатацию машин сначала темных тонов, а потом и вообще всех цветов, кроме белого (любимый цвет президента Туркмении). Весной 2018 года сотрудницам госучреждений запретили носить золото, красить ногти и обесцвечивать волосы, в связи с чем таможенная служба Туркменистана перестала пропускать в страну светлые краски для волос, а также средства для мелирования и обесцвечивания.