Предправления Volkswagen покинет свой пост

Его преемником станет топ-менеджер компании Герберт Диес, пишет газета Handelsblatt и сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации источников издания, решение о смене главы Volkswagen будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.
В сообщении компании, как пишут Ведомости, говорится, что в руководстве Volkswagen Group в ближайшем будущем произойдут перестановки. «Volkswagen рассматривает варианты дальнейшего развития структуры управления группы, которое также будет связано с кадровыми изменениями в правлении и изменениями обязанностей членов совета директоров», — отмечается в сообщении.
Мюллера назначили на пост председателя правления в 2015 г. на фоне «дизельгейта». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.
C 2014 года www.amsrus.ru
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