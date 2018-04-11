Новый Ford Focus представлен официально 17

Ford представила в немецком Кельне модель Focus четвертого поколения для европейского рынка.

Автомобиль получил новую платформу, благодаря которой стал больше, но при этом легче предшественника.

Разработчики назвали новый Focus «самой технически совершенной моделью», построенной за последние 20 лет. В основу хэтчбека и универсала легла совершенно новая модульная архитектура C2, которая была создана европейскими инженерами компании. Благодаря использованию высокопрочной стали и дополнительных алюминиевых элементов в конструкции автомобиль получился легче «Фокуса» третьего поколения на 88 килограммов.

Длина нового «Фокуса» составила 4378 мм, что на 18 мм больше предшественника. Размер колесной базы увеличился на 53 мм — до 2701 мм, что позволило освободить дополнительное пространство для ног задних пассажиров.

В компании отметили, что Focus имеет лучший в классе показатель по лобовому сопротивлению, который у четырехдверных автомобилей составляет 0.250, а у пятидверных — 0.273. Жесткость на кручение повысилась на 20% по сравнению с «третьим» Focus.

Топовые варианты будут предлагаться с независимой задней подвеской. В список электронных «помощников» вошел адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки и автоматического старта, система соблюдения рядности движения и распознавания дорожных знаков, а также модернизированные адаптивные фары головного света.

Плюс ко всему, оснащение предусматривает проекционный дисплей, усовершенствованную функцию полуавтоматической парковки, систему контроля «мертвых» зон, камеру заднего вида, функцию распознавания пешеходов и велосипедистов. Наконец, в качестве опции будет предлагаться адаптивная подвеска.

Кроме того, как сообщает Autonews, список доступных опций включил модернизированный мультимедийный комплекс SYNC 3 с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также точку доступа Wi-Fi с возможностью подключения до 10 мобильных устройств, которые смогут работать на расстоянии до 15 метров.

Линейка двигателей включила трехцилиндровый бензиновый мотор семейства EcoBoost объемом один литр, доступный в трех степенях форсировки: 85, 100 и 125 лошадиных сил. Кроме того, доступны две 1,5-литровые «четверки», развивающие 150 и 185 лошадиных сил. Топовый мотор имеет функцию деактивации одного цилиндра при малых нагрузках, которая работает со скоростью 14 миллисекунд.

Дизельная гамма представлена 1,5-литровым агрегатами EcoBlue, выдающими 95 и 120 сил, а также двухлитровым мотором со стальными поршнями, развивающим 150 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Двигатели сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с новым восьмиступенчатым «автоматом».

Новый Ford Focus будет предлагаться в виде хэтчбека, универсала и седана. В следующем году должна дебютировать роскошную версия Vignale, а чуть позже линейка пополнится за счет спортивной версии ST. Наконец у модели будет вседорожная модификация Active увеличенным на 30 мм дорожным просветом.