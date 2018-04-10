За новенькую KIA год можно не платить 13

Приобретение автомобилей KIA стало еще выгоднее благодаря ряду специальных предложений по кредитованию, покупке сертифицированных автомобилей с пробегом, а также программе трейд-ин.

С 1 по 30 апреля KIA Finance в партнерстве с ООО «Русфинанс Банк» предлагает выгодные условия кредитования с низким ежемесячным платежом на ряд моделей по программе кредитования с гарантированной остаточной стоимостью автомобиля «КИА Легко!» . При приобретении моделей KIA cee’d, Cerato и Soul с ежемесячным платежом 6 000 рублей выгода клиента составит до 50 000 рублей. Также на 50 000 рублей выгоднее становится приобретение седана бизнес-класса KIA Optima с ежемесячным платежом 8 000 рублей. При приобретении кроссовера KIA Sportage по программе «КИА Легко!» с ежемесячным платежом 9 000 рублей выгода клиента составит до 70 000 рублей.

Новые KIA Rio и Rio X-Line – продолжается действие программы «Год без платежей».

В апреле 2018 года продолжается действие программы «Год без платежей» по приобретению моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Партнером KIA Finance в рамках данного предложения выступает ООО «Русфинанс Банк». Программа предусматривает компенсацию платежей по процентной ставке банка, выплаченных за первый год действия договора кредитования, позволяя клиенту не заботиться о кредитных платежах на протяжении года .

Сертифицированные автомобили с пробегом в рамках программы «КИА Уверен» становятся еще доступнее.

С апреля 2018 года условия кредитования при приобретении сертифицированных автомобилей с пробегом в рамках программы «КИА Уверен» становятся наиболее привлекательными за всю историю существования данной программы. Минимальная ставка кредитования теперь составляет 9,9% при внесении первоначального взноса 40%. Клиентам также предлагается возможность заключить кредитный договор с остаточным платежом до 50%, который позволит снизить ежемесячные платежи и сделать любой сертифицированный автомобиль KIA с пробегом доступнее.

Особая выгода для владельцев автомобилей KIA по программе трейд-ин в апреле.

Владельцы автомобилей марки KIA в апреле могут обменять автомобиль по программе трейд-ин на особо привлекательных условиях. При сдаче автомобиля KIA в трейд-ин выгода на новый составит 60 000 руб. для Picanto и Cee’d SW, 80 000 руб. для Cerato, Cee’d (кроме SW), Soul, 100 000 руб. для Optima, 100 000 руб. для Sorento Prime, 120 000 для Sorento и 130 000 для Sportage.

Кроме того, в апреле выгода по программе трейд-ин была увеличена для Cerato, Cee’d (кроме SW), Soul c 40 000 до 60 000 руб., для Optima, Sorento с 50 000 до 70 000 руб., а для Sportage с 50 000 до 100 000 руб.

В апреле KIA Picanto дополнил линейку автомобилей, доступных по программе трейд—ин на специальных условиях, и теперь эту модель возможно приобрести с выгодой до 40 000 руб. Таким образом, на текущий момент для покупки по программе трейд-ин доступно 10 моделей: Picanto, Rio, Cerato, Cee’d, Optima, Stinger, Soul, Sportage, Sorento и Sorento Prime. Выгода по программе трейд-ин действует, в том числе и на специальную серию FIFA 2018.

С полной и подробной информацией о российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, а также со списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться на официальном сайте www.kia.ru