Кто-то родился в рубашке! 11

В Беларуси «Газель» проехала по уху лежащего на дороге мужчины.

Авария произошла 7 апреля, около 23.20, в деревне Повитье Кобринского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома. По предварительной информации, 28-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ, ехал по улице Интернациональной со стороны деревни Леликово в направлении улицы Новой и в районе дома № 175 совершил наезд на лежащего посередине проезжей части 47-летнего односельчанина.

В результате ДТП, как сообщает auto.tut.by, мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. «Можно смело сказать, что он родился в рубашке. Водитель проехал по его уху, в результате чего пострадавший отделался лишь скальпированной раной, а ведь все могло быть намного серьезнее», — рассказали в ГАИ.

У пострадавшего взята кровь на анализ. По факту ДТП проводится проверка.