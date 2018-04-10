ФАС одобрила покупку Alliance Rostec Auto B.V. 75% акций «АвтоВАЗа» 21

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto B.V. о покупке более 75% «АвтоВАЗа».

«ФАС приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в документе. Ведомство отмечает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и альянса Renault-Nissan. На конец 2017 года СП владело 64,6% «АвтоВАЗа», Renaissance Securities Limited — 24,09%, еще 11,3% акций принадлежали прочим акционерам.

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что обсуждается ликвидация Alliance Rostec Auto B.V., зарегистрированной в Нидерландах, и перевод принадлежащих ей акций «АвтоВАЗа» в российскую юрисдикцию и в прямое владение Ростеха, Renault и миноритариев.

Как пояснил ТАСС представитель Ростеха, данное решение является техническим и никаких изменений в плане рекапитализации автоконцерна, о котором сообщалось в сентябре 2016 года, нет.

«Это техническое расширение предыдущего утверждения ФАС, которое было получено в прошлом году в контексте рекапитализации «АвтоВАЗа», в связи с продлением периода осуществления текущей закрытой подписки. Никаких изменений в плане рекапитализации, объявленном в сентябре 2016 года, нет», — сказал собеседник агентства.