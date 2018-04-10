Chevrolet обновила спорткар Camaro 7

Chevrolet обновила спорткар Camaro — изменения затронули версию с кузовом купе и кабриолет, сообщает американский автопроизводитель.

Машина получила новую переднюю часть — поменялись фары, решётка радиатора, бампер и капот, а сзади изменились бампер и фонари. Стало богаче оснащение модели. Для спорткара доступны камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале, новая мультимедиа с функцией записи телеметрии и другое оборудование.

Версия Camaro SS комплектуется 460-сильным 6,2-литровым бензиновым V8 с новым десятиступенчатым «автоматом». Также у модели появилась новая модификация Turbo 1LE с 278-сильным двухлитровым турбомотором, перенастроенной подвеской, усиленными тормозами и новыми режимами работы электронных ассистентов.

Турбированный 279-сильный 2.0 и 340-сильный атмосферный V6 3.6, как сообщает Коммерсант, по-прежнему оснащаются восьмиступенчатым «автоматом». При этом к любому силовому агрегату можно заказать шестиступенчатую механическую коробку передач.

В России, напомним, доступно только купе Chevrolet Camaro с 238-сильным мотором по цене от 2,9 млн руб.