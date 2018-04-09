На западе Москвы перекроют съезд с Рублевского шоссе

Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса. Ограничение движения транспорта на этом участке связано со строительством участка Большой кольцевой линии метро, указывается в сообщении.
Первый участок Большой кольцевой линии, как сообщает РИА Недвижимость, открылся в конце февраля. Полностью строительство нового кольца московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года. На нем появится 31 станция, общая протяженность линии составит около 69 километров.
С 8 апреля по 20 декабря закрыт съезд с Рублевского ш. на ул. Ивана Франко #Москва #транспорт pic.twitter.com/UWhgCrJxwu
— Московский транспорт (@DtRoad) 4 апреля 2018 г.
С 8 апреля по 20 декабря закрыт съезд с Рублевского ш. на ул. Ивана Франко #Москва #транспорт pic.twitter.com/UWhgCrJxwu
— Московский транспорт (@DtRoad) 4 апреля 2018 г.
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