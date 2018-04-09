На западе Москвы перекроют съезд с Рублевского шоссе
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На западе Москвы перекроют съезд с Рублевского шоссе
Апрель 09 20:07 2018

На западе Москвы с 8 апреля по 20 декабря перекроют съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко.

Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса. Ограничение движения транспорта на этом участке связано со строительством участка Большой кольцевой линии метро, указывается в сообщении.

Первый участок Большой кольцевой линии, как сообщает РИА Недвижимость, открылся в конце февраля. Полностью строительство нового кольца московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года. На нем появится 31 станция, общая протяженность линии составит около 69 километров.

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Москваограничения движения
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AMSRUS
AMSRUS

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