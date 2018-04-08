В Hyundai Motorstudio откроется выставка Покрас Лампаса 6

10 апреля в имиджевой галерее Hyundai при поддержке Музея русского импрессионизма откроется выставка одного из самых известных молодых российских художников Покрас Лампаса.

Коллаборация Hyundai с каллиграфом Покрас Лампасом станет первым крупным выставочным проектом из тех, которые пройдут в Hyundai Motorstudio в этом году. Выставка «Line. Fusion. Future. Линия. Синтез. Будущее» б удет работать с 10 апреля по 6 мая; на ее открытии зрители увидят перфоманс в исполнении художника.

Покрас Лампас (Pokras Lampas) известен как создатель самой большой каллиграфии в мире площадью 1625 квадратных метров и многих других масштабных проектов: росписи крыши «Дворца Итальянской Цивилизации» в Риме («Colosseo Quadrato» или «Квадратный Колизей»), художественных работ для крупных брендов (Nike, YSL, Dries Van Noten, FENDI и др.). Путешествуя по миру, он изучает и переосмысляет знания различных культур и письменностей, постоянно экспериментируя с формами и возм? ?жностями шрифтов. За последние годы был участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России, Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее, США и ОАЭ. Его работы эксклюзивно представлены OPERA Gallery Group, одной из самых крупных сетей галерей на мировом рынке, а оригиналы находятся в частных коллекциях по всему миру.

В Hyundai Motorstudio на Новом Арбате Покрас Лампас (Pokras Lampas) создаст проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем. Пытаясь представить, каким может стать интернациональный алфавит через сотни лет, каллиграфической росписью будет закрыта большая часть поверхности имиджевой галереи Hyundai. Открытие выставки завершится перфомансом.

Будущее, по мнению художника, — это новый язык и новое письмо, в котором все культурные коды планеты окажутся синтезированы в единую гетерогенную массу визуальных образов, знаков и фонетики.

Выставка — это попытка погрузить зрителя в пространство, в котором стрит-арт, каллиграфия становятся посредниками в разговоре о ближайшем будущем. Для этого Покрас Лампас (Pokras Lampas) деконструирует письменность, разрушает привычную глазу языковую систему до основания – линии, которая является формообразующим элементом для всех видов письма, будь то кириллица, иероглиф или вязь. На ее основе в экспозиции выстраивается новое пространство, вмещающее ви? ?уальный и звуковой ряд, где письмо в привычном понимании более не существует и работает лишь как самостоятельный визуальный элемент, через который мы смотрим на будущее.