Светодиодные фары признаны крайне опасными
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Светодиодные фары признаны крайне опасными
Апрель 07 11:07 2018

Водители все больше жалуются на то, что их ослепляют фары встречных автомобилей, поскольку светодиодные лампы стали устанавливать гораздо чаще.

После увеличения количества жалоб Департамент транспорта Великобритании создал рабочую группу в Организации Объединенных Наций для изучения этой проблемы, сообщает The Telegraph.

Светодиодные лампы служат намного дольше и КПД их выше, чем у ламп накаливания и люминесцентных. При этом светодиоды излучают более направленный свет, поэтому в темноте он воспринимается ярче.

Все автомобили, сертифицированные для использования на дорогах в Великобритании, должны быть оснащены фарами, которые соответствуют стандартам ЕС, установленным Всемирным форумом Организации Объединенных Наций. В правилах, как пишет За рулём, говорится, что все автомобильные лампы, и в частности фары, должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить баланс между необходимостью быть достаточно яркими, чтобы освещать дорогу впереди, и при этом не ослеплять других участников дорожного движения.

До того как транспортные средства могут быть проданы и зарегистрированы в Великобритании, они должны получить одобрение в соответствии с требуемыми правилами. Представитель британского автомобильного клуба RAC Пит Уильямс утверждает, что интенсивность и яркость некоторых новых автомобильных фар явно вызывает дискомфорт у участников дорожного движения. Фары в последние годы стали более совершенными, и хотя это положительный момент для владельцев конкретных транспортных средств, для любого, кто движется навстречу автомобилям с такими фарами, это не просто некомфортно, но и небезопасно.

В апреле специальная рабочая группа Организации Объединенных Наций представит свои окончательные выводы по этому поводу.

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ослеплениеСветодиодные лампы
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Максим Новгородцев
    Апрель 07, 12:00 #1 Максим Новгородцев

    Слабаки. Это они ещё колхозного ксенона не видели )

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