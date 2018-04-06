С первого раза сдадут не все 10

Все более строгие требования к уровню квалификации врачей предъявляются в столице.

Мало иметь диплом самого престижного медвуза. На работу в хорошую клинику скорее возьмут специалиста, имеющего статус «Московский врач».

Проект на его присвоение стартовал в Москве в 2017 году. До сих пор претендовать на этот статус могли представители 15 специальностей: врачи общей практики, хирурги, эндокринологи, кардиологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, рентгенологи, неврологи, педиатры, отоларингологи, урологи, травматологи и дерматовенерологи. А теперь «Московскими врачами» смогут стать и врачи «скорой помощи». Первое тестирование для желающих пройдет уже в апреле. Об этом корреспонденту «РГ» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Напомню: чтобы стать «Московским врачом» — не по регистрации, а по статусу, нужно выдержать экзамен. Допустят к нему не всех поголовно, а только тех, у кого стаж работы не менее пяти лет. Экзамен добровольный, бесплатный, но очень серьезный. В ходе его придется продемонстрировать знания и теории, и практик — на симуляционных тренажерах и решая разные ситуационные задачи. Результаты экзамена дотошно изучит комиссия с участием главных внештатных специалистов департамента здравоохранения города. Так что неудивительно, что на всю столицу, где трудится свыше 80 тысяч врачей, получивших статус «Московский врач», пока только 165. Впрочем, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун верит, что очень скоро их количество заметно увеличится: «У нас работает более двух тысяч врачей «скорой», и, надеюсь, в ближайшее время обладателей статуса «Московский врач» станет больше».

Кстати, проверить свои знания и получить престижный статус могут не только москвичи, но и жители других регионов. Вот только платят за него лишь, как сообщает Российская газета, в столице. Прибавка к зарплате специалисту, успешно выдержавшему экзамен и получившему свидетельство «Московского врача» — 15 тысяч рублей ежемесячно. Сама же средняя зарплата у столичных врачей, как сообщил недавно заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников — 135 тысяч рублей. Правда, оговорился он, у разных специальностей — разная и оплата труда, но в любом случае человек, работающий на полную ставку, меньше 67 тысяч рублей в Москве не получает. Так что медики из регионов, и уверенные в своих знаниях, могут не просто сдать экзамен, но и получив статус «Московский врач», найти в столице хорошо оплачиваемую работу.

Напомню, проект «Московский врач» правительство столицы запустило с целью прежде всего повысить квалификацию специалистов, от которых во многом зависит здоровье и продолжительность жизни москвичей. Власти надеются, что это еще и поднимет уровень доверия пациентов к своему доктору — они будут знать, что он действительно профессионал высокого класса.

«До конца года возможность получить статус «Московский врач» будет у представителей уже 20 специальностей, — отметил Алексей Хрипун. — На него смогут претендовать так же онкологи, стоматологи, гастроэнтерологи и врачи клинической лабораторной диагностики».