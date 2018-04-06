Рядом с выходом из метро «ЦСКА» появятся два административно-офисных здания 14

В границах транспортно-пересадочного узла «Ходынское поле» рядом с выходом из метро «ЦСКА» появятся два административно-офисных здания.

«Здания составят единый комплекс с наземным павильоном станции метро «ЦСКА» и успешно впишутся в искусственный рельеф ландшафтного парка. Сейчас оба объекта находятся в стадии строительства», – уточняется в нем.

Как отмечается в материалах, фасады зданий решены в едином стиле и представляют собой витражную стоечно-ригельную конструкцию с повторяющимся шагом и декоративными ламелями. На кровлях последних этажей расположены пространственные конструкции, поддерживающие геометрию парковых ландшафтных элементов. Торцевые части зданий, обращенные к парку, продолжены озелененными насыпями.

Площадь одного из корпусов, как сообщает РИА Новости, составит более 8,5 тысячи квадратных метров, второго — более 9,5 тысячи квадратных метров. В подземной части одного из корпусов запроектирована парковка на 56 автомобилей, сообщается в пресс-релизе.

Заказчик строительства — АО «Мосинжпроект», указывается в сообщении.