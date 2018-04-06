Ford Focus RS станет гибридом 9

Ford оснастит новое поколение «заряженного» хэтчбека Focus RS гибридным двигателем.

Выход четвёртого поколения Ford Focus RS ожидается в 2020 году. Модель, по прогнозам журналистов, получит бензо-электрическую силовую установку, состояющую из 2,3-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя суммарной мощностью около 400 л.с. Гибридный двигатель, как пишет Коммерсант, позволит одновременно улучшить динамические характеристики и снизить уровень вредных выбросов. Новый хэтчбек выйдет на рынок только в пятидверном варианте. Ожидается, что помимо механической коробки передач для новинки будет доступна и роботизированная трансмиссия.

Напомним, ранее была подтверждена дата дебюта нового поколения Ford Focus — автомобиль представят 10 апреля.