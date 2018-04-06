Audi в эксклюзивном исполнении 14

Audi Россия представляет специальную серию автомобилей Premium: Audi A3, A4, Q3 и A6 в эксклюзивном исполнении.

Модели серии Premium предлагаются с расширенным списком самого современного оборудования и опций по привлекательной цене. Клиенты могут выбрать из четырех вариантов комплектаций: Premium, Premium Plus, Premium S, Premium Business.

Новая линейка моделей Audi серии Premium призвана удовлетворить самый взыскательный вкус и обеспечить непревзойденное удовольствие и комфорт во время повседневного использования автомобиля. Практически все модели специальной серии оснащаются эффектной светодиодной оптикой, выделяющей автомобиль в потоке, а также обеспечивающей улучшенную видимость и высокий уровень безопасности в темное время суток. Кроме того, для всех моделей линейки Premium предлагается мультифункциональное рулевое колесо, с помощью которого водитель может управлять различными системами автомобиля, не отвлекаясь от дороги.

Интерьер автомобилей Audi Premium выполнен в соответствии с высокими стандартами марки с четырьмя кольцами. Для кресел автомобилей новой специальной серии может использоваться обивка кожей/искусственной кожей (Twin leather), а в салоне применяются декоративные вставки из различных материалов. Например, интерьер Audi A6 Premium оформлен декоративными вставками из березы лаконичного серого цвета, а в салоне Audi Q3 Premium S используется выразительная глянцевая отделка Piano Black.

Каждый автомобиль из серии Audi Premium доступен в нескольких версиях. Седан Audi A3 предлагается с турбированным двигателем 1.4 TFSI в двух вариантах – Premium и Premium Plus. Исполнение Audi A3 Premium дополнено датчиком света и дождя, климат-контролем, задним парктроником и особым пакетом освещения, а версия Audi A3 Premium Plus получила помимо прочего 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц Star» или «5 Y-образных спиц», окраска кузова «металлик», а также светодиодные фары.

Для компактного кроссовера Audi Q3 специалисты разработали три модификации: Premium c двигателем 1.4 TFSI, Premium Plus и Premium S с мощным высокоэффективным двигателем 2.0 TFSI и фирменной системой полного привода quattro, обеспечивающей непревзойденную управляемость при любых дорожных условиях. Все кроссоверы Q3 специальной серии предлагаются в цвете металлик. В списке оснащения версии Premium и Premium Plus – климат-контроль, мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные колеса, задний парктроник, электропривод крышки багажника и светодиодные фары, Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона. Серия Premium S предлагает уникальные элементы оформления интерьера и экстерьера, среди которых: 19-дюймовые легкосплавные диски, черный глянцевый задний спойлер, спортивные передние сиденья, декоративные вставки Piano Black, многофункциональный спортивный кожаный руль, черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive и многое другое.

Седан Audi A4 из новой премиальной линейки доступен на выбор с тремя различными двигателями: бензиновый 1.4 TFSI (150 л. с.) и 2.0 TFSI (249 л. с.), а также дизельный 2.0 TDI (190 л. с.). Двухлитровые двигатели сочетаются с системой полного привода quattro. Исполнение Premium предлагает многофункциональный руль с обогревом, сиденье водителя с электрорегулировками, отделку салона кожей/искусственной кожей (Twin leather), светодиодные фары, легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц», размер 7,5J x 17 и трехзонный климат-контроль. А Audi A4 Premium S отличается элегантным и запоминающимся дизайном благодаря пакету отделки Sport Selection.

Наибольшее количество вариантов исполнения в рамках линейки Premium предусмотрено для седана бизнеса-класса Audi A6, призванного максимально соответствовать индивидуальным запросам взыскательных клиентов Audi. Бизнес-седан предлагается с широким списком самого современного оборудования, отвечающим за комфорт и безопасность. В зависимости от выбранной версии клиенту предлагается: автодоводчик дверей, обогрев передних и задних сидений, четырехзонный климат-контроль, камера заднего вида, вентиляция передних сидений и многое другое. Автомобиль доступен на выбор с тремя вариантами двигателей – 1.8 TFSI, 2.0 TFSI quattro и 2.0 TDI.

Эксклюзивная серия Premium предлагается по специальным выгодным ценам: