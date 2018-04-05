Старенький Москвич скрестили с BMW 21

Каждый, кто хоть немного знает о 401-ом Москвиче, понимает, насколько сложно его сейчас отыскать. Но владельцу этого авто повезло — машина досталась ему от деда.

Изначально, правда, мужчина не хотел отдавать свою «ласточку» внуку, но потом сдался и решил подарить Москвич 1952-го года выпуска на переделку.

Первое, за что принялся довольный внук, — за полную разборку авто. И на удивление предыдущего хозяина, несмотря на преклонный возраст автомобиля, кузов оказался очень даже ничего — вполне живой, практически все болты выкручивались с легкостью.

Дальше приступили к распилу автомобиля — парень хотел сделать его короче, поэтому пришлось срезать часть крыши, а затем и такую же область пола. После этого все совместили воедино. Для сборки нового автомобиля, как пишет 2drive, пришлось воспользоваться «автомобилем-донором», в роли которого выступил старенький БМВ-325 Е36, который купили специально для этих целей.

Пересадка всего необходимого прошла быстро — было принято решение просто срезать БМВ по самое дно, кузов поставить от Москвича, а все ненужное убрать и отрезать. Движок выбрали новый — трехлитровый M50B30.

Как только основные работы были закончены, пришло время дисков и покрышек. Для этого были куплены самая простенькая резина и диски R17. Владелец пожелал оставить «родную» торпедо, в которую нужно было вставить только тахометр и спидометр, которые были заимствованы у БМВ, руль на время также был взят у «донора».

К этому времени появились очертания кузова будущего автомобиля. Оставалось проработать только крылья. Как признается автор, с этим серьезных проблем не возникло. Далее предстояли серьезные сварочные работы.

В первую очередь поработали над усилением передней стоики, после этого сварили каркас дверей и заднюю стойку, поставили задний бампер и новенькие двери.

Прежде, чем покрасить автомобиль, его еще раз разобрали и отправили на пескоструй. За пару дней салон покрасили в бежевый. Сам автомобиль покрыли сине-перламутровым цветом. Диски в готовом виде стали белыми. Для салона были куплены сиденья от 924-го Porsche, которые обтянули бежевым материалом, а руль поменяли на деревянный.

Теперь автомобиль готов, а его владелец может заслуженно гордиться собою. К слову сказать, дед, который так не хотел расставаться со своим Москвичом, остался доволен результатом работы внука.