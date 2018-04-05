Москву обещают отмыть с шампунем 10

В Москве с приходом тепла началась промывка объектов дорожного хозяйства — тротуаров, дворов и парковок.

Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что особое внимание будет уделяться очистке остановок общественного транспорта и подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства, станциям метро.

Как сообщают Известия, для отмывки улиц от образовавшейся за зиму бензиновой пленки и дорожных отходов будет использоваться специальный шампунь. При этом в апреле улицы помоют четыре раза, а далее промывка будет проводиться ежемесячно.

«Применяемое в Москве средство для промывки дорог отличается высокой моющей способностью: 1 л средства на 1 тыс. л воды. Кроме того, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Чиновник добавил, что помимо промывки дорог проводится и очистка 1 тыс. 364 инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных тоннелей и путепроводов. Также моют дорожные знаки, опоры освещения, вентиляционные сооружения и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись первые летние кафе: на Цветном бульваре, на улице Рождественка и в Весковском переулке.