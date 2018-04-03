«Спартаку» подарили Hyundai Solaris 10

30 марта состоялась торжественная передача автомобиля Hyundai Solaris мужскому баскетбольному клубу «Спартак».

Легендарный клуб получил бестселлер Hyundai на российском рынке – серебристый Solaris в комплектации Comfort с пакетом опций Advanced. Модель Hyundai Solaris является пятикратным обладателем премии «Автомобиль года в России» (2012-2017).

В церемонии передачи автомобиля Hyundai Solaris приняли участие генеральный директор завода «ХММР» Ли Ентэк, президент баскетбольного клуба «Спартак» Андрей Фетисов и начальник Управления развития промышленности и агропромышленного комплекса Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

«Поддержка спорта всегда являлась неотъемлемой частью стратегии компании Hyundai Motor, и мы рады сотрудничать с санкт-петербургским баскетбольным клубом «Спартак». Автомобиль Hyundai Solaris позволит улучшить мобильность тренерского состава и игроков, а значит, будут созданы лучшие условия для тренировок и новых побед», — прокомментировал генеральный директор завода Ли Ентэк.

Мужской баскетбольный клуб «Спартак» был основан в 1935 году, выступает в 1 дивизионе Суперлиги и Кубке России. «Спартак» — многократный обладатель звания чемпиона Чемпионата СССР/СНГ по баскетболу, серебряный и бронзовый призер Чемпионата России, обладатель Кубков СССР и России, а также Европейского турнира Кубка обладателей Кубков.

Компания Hyundai Motor регулярно вносит свой вклад в развитие спортивных и социально значимых мероприятий региона под девизом «Изменим мир вместе!». Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в частности поддерживает Сестрорецкий полумарафон на протяжении 6 лет.