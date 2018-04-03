Новая Toyota Camry — пора брать 18

Toyota объявляет о начале приема заказов на новое поколение бестселлера бизнес-класса Camry.

Восьмое поколение Toyota Camry претерпело самые масштабные изменения за все время существования модели. Использование принципиально новой платформы GA-K, разработанной в рамках инновационной архитектуры TNGA, позволило инженерам Toyota не идти на компромиссы и создать автомобиль заново.

Новая архитектура и новый дизайн.

Восьмое поколение Toyota Camry разработано в рамках программы Toyota New Global Architecture («Новая Глобальная Архитектура Тойота»). Это позволило, вложив в конструкцию все лучшие наработки инженерной школы Toyota, улучшить абсолютно все потребительские качества бестселлера: от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции. Кроме того, низкий центр тяжести, характерный для всех платформ семейства TNGA, предоставил карт-бланш и дизайнерам, создавшим совершенно новый стремительный и даже спортивный экстерьер – самый яркий за всю историю модели.

Авторство дизайна новой Camry принадлежит американскому дизайнеру Йену Картабиано из калифорнийской дизайн-студии Toyota. Впервые за восемь поколений Camry получила нетипично низкий, динамичный профиль с характерной, ниспадающей линией крыши и изогнутой подоконной линией. Стремительный и элегантный облик седана подчеркивают узкие фары с массивной решеткой радиатора, выполненные в новом фирменном стиле Toyota. Причем модель уже в базовой комплектации оснащается светодиодной оптикой спереди и сзади.

Впервые в истории дизайн интерьера ориентирован на водителя, настраивая на динамичный стиль вождения и предоставляя максимальный комфорт. Повысилось качество отделочных материалов салона, изменились рычаги и кнопки управления, а задний диван, создавший Camry славу одного из самых вместительных седанов бизнес-класса, по-прежнему предоставляет максимальный комфорт и радует простором.

Но еще больше, чем изнутри, Camry восьмого поколения изменилась снаружи. Силовая структура кузова и подвеска спроектированы с чистого листа. Благодаря использованию платформы GA-K удалось не только понизить центр тяжести, что само по себе положительно сказывается на управляемости, но и сделать кузов заметно жестче. В результате тщательной проработки конструкции нового кузова жесткость на кручение повышена на 30 % по сравнению с предыдущим поколением.

Совершенно новая конструкция независимой подвески – спереди на стойках Мак-Ферсона, сзади многорычажная – обеспечивает бескомпромиссное сочетание плавности хода с отменными характеристиками управляемости.

Обновленная линейка двигателей.

Новая Camry будет предложена на российском рынке с тремя бензиновыми двигателями – экономичными и надежными рядными «четверками» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и новым топовым 3,5-литровым V6. Максимальный крутящий момент нового мотора вырос до 356 Нм, при этом показатели мощности остались на оптимальной с точки зрения налогообложения отметке в 249 л. с.

Все версии новой Camry комплектуются автоматическими трансмиссиями. 6-ступенчатая АКП зарезервирована за моделями с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л, новая 8-ступенчатая АКП Aisin предназначена для машин с мотором V6. Благодаря более широкому диапазону передаточных чисел, а также расширенному диапазону блокировки гидротрансформатора, переключения стали более незаметными и плавными.

Оснащение, комфорт, безопасность.

Список предлагаемого для новой Camry оборудования и опций не оставляет сомнений в технологическом превосходстве модели.

Теперь для Toyota Camry доступен проекционный дисплей, обеспечивающий доступ к обширному перечню информации – от мультимедиа до адаптивного круиз-контроля. Диагональ области проекции новой Camry составляет 10,5 дюйма (26 x 7,15 cм) – самый большой показатель в классе.

Из другого оборудования стоит отметить самый большой среди всех моделей Toyota дисплей приборной панели диагональю 7 дюймов, полноценный 3-зонный климат-контроль с совершенно независимой зоной задних пассажиров (отдельные радиатор отопителя и испаритель кондиционера), систему беспроводной индукционной зарядки для гаджетов стандарта qi.

Toyota Camry 8-го поколения оснащается мультимедийной системой Toyota Touch нового поколения с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем высокой чувствительности, индивидуально настраиваемым меню и новым уровнем быстродействия, а также поддержкой lossless-аудиоформатов FLAC, ALAC и Ogg Vorbis. Музыкальное сопровождение обеспечивает премиальная аудиосистема фирмы JBL с уникальной технологией анализа и программного восстановления качества звука Clari-Fi.

За безопасность Camry восьмого поколения отвечают самые современные средства пассивной и активной безопасности: от девяти эйрбэгов до фирменной системы Toyota Safety Sense 2.0 с уникальным функционалом. Так, система предупреждения о фронтальном столкновении (PCS) дополнилась функцией распознавания пешеходов и режимом автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль (АСС) второго поколения теперь работает во всем скоростном диапазоне, обеспечивая в том числе полную остановку и движение в «пробочном» режиме, а система оповещения о смене полосы движения (LDA) при необходимости возвращает автомобиль в выбранную полосу движения деликатным подруливанием. Кроме того, возможности водителя дополняет система кругового обзора с четырьмя камерами, проецирующими как панорамный, так и динамические виды.

Восьмое поколение Camry станет и самым тихим за всю историю. Комплексный подход по уменьшению шумо- и вибронагруженности заложен непосредственно в конструктив платформы

GA-K, а новейшая 5-слойная шумоизоляция моторного щита значительно снижает шумы двигателя и трансмиссии, проникающие в салон. Более того, все сервисные отверстия в дверных панелях закрыты пластиковыми заглушками, чтобы избежать резонанса и вибрации, а площадь шумоизоляционной накладки задней полки увеличена с 54 до 72 % поверхности.

Комплектации и цены.

Совершенно новая Camry будет представлена в 10 комплектациях. Несмотря на значительное улучшение комплектации и своих характеристик, начальная цена перепродажи для российского рынка осталась на привлекательном уровне в 1399000 рублей, что даже ниже цены предшественника на 8 000 рублей. Уже базовая версия «Стандарт» с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой АКП отличается высоким уровнем оснащения, включающим светодиодную оптику (ближний и дальний свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары), легкосплавные колесные диски R16 c полноразмерной запаской на литом диске, 2-зонный климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, электропривод стекол и зеркал, обогрев передних сидений и зоны покоя дворников лобового стекла, 6 подушек безопасности, систему динамической стабилизации VSC+ и многое другое.

Максимальная цена перепродажи новой Camry c 2,5-литровым мотором начинается с 1623000 рублей за комплектацию «Стандарт Плюс».

Обновленная Toyota Safety Sense 2.0, а также полный зимний пакет будут доступны, начиная с комплектации «Элеганс Safety» (1818000 рублей), в то время как премиальная аудиосистема фирмы JBL – с комплектации «Престиж Safety» (1930000 рублей).

Комплектация «Люкс Safety», доступная для двух двигателей – 2,5 л (2 062 000 рублей) и 3,5 л (2166000 рублей), предлагает пакет опций для дополнительного комфорта задних пассажиров. Блок управления, встроенный в подлокотник, позволяет сенсорно управлять наклоном спинок, аудиосистемой, микроклиматом в задней части салона и шторкой заднего стекла.

Появилась новая топ-версия – Executive Safety. Ее цена – 2 341 000 рублей, а оснащение включает 10-дюймовый проекционный дисплей, систему кругового обзора и функцию распознавания пешехода в камере заднего вида.

Производство.

Российский старт приема контрактов 2 апреля 2018 года ознаменовал начало производства Toyota Camry восьмого поколения на заводе Тойота в Санкт-Петербурге. Переход на новую платформу GA-K архитектуры TNGA потребовал серьезного переоборудования предприятия. Так, в цехе пластиковых деталей было установлено уникальное оборудование Slush line по производству приборной панели покрытой мягким, приятным на ощупь материалом, а монтаж в цеху сварки 95 новых роботов поднял уровень автоматизации с 30% до 52%.

Масаси Исида, директор филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге: «Новая Toyota Camry значительно современней и технологичнее предшественника. Наряду с переоборудованием производственных линий, ее запуск потребовал от сотрудников максимальной отдачи и мобилизации. Наша традиционная задача – обеспечить высочайший уровень качества выпускаемых автомобилей в соответствии с мировыми производственными стандартами Тойота».