Из Jeep Wrangler сделали гостиницу на колёсах
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Апрель 02 21:09 2018

Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер с кофемашиной.

Так американская сеть гостиниц Super 8 отметила завершение обновления своего номерного фонда. Автомобиль был показан публике на Нью-Йоркском автосалоне. Сообщается, что на постройку уникального автомобиля ушло свыше 2 500 часов работы и около сотни уникальных деталей. Для отделки салона, как пишет speedme, были использованы дерево и ткань, из которых выполнена мебель в номерах гостиниц.

В оснащение внедорожника входит холодильник, мультимедийная система с сенсорным экраном и даже кофемашина, которую установили между передними и задними сидениями. Напомним, недавно мы писали о проекте марки Land Rover, в рамках которого специалисты компании подготовили автомобиль для повара Джейми Оливера. Внедорожник отличался наличием складного стола, гриля и даже тостера в передней панели.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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