Renault и Nissan могут стать единым автопроизводителем 5

Renault и Nissan могут окончательно слиться в единую корпорацию и создать нового автопроизводителя.

О проведении соответствующих переговоров сообщает западное издание Bloomberg. Такое решение было принято в связи с изменением генеральной стратегии производства, которая теперь направлена на выпуск «зеленых» автомобилей.

Предполагается, что главой будущей корпорации станет текущий руководитель франко-японского альянса Карлос Гон. Напомним, что Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan, в свою очередь, держит 15% активов французского автопроизводителя. По мнению экспертов, как пишут Автоновости дня, подобное слияние поможет более эффективно конкурировать с Toyota и Volkswagen.

Отметим, что согласно официальным отчетам, по итогам 2017 года альянсу Renault-Nissan удалось стать самым крупным автопроизводителем в мире. Всего было продано более 10.6 млн. автомобилей марок, входящих в состав альянса. Это позволило подвинуть на вторую строчку концерн Volkswagen, который пострадал от «дизельгейта».