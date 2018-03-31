Renault и Nissan могут стать единым автопроизводителем

О проведении соответствующих переговоров сообщает западное издание Bloomberg. Такое решение было принято в связи с изменением генеральной стратегии производства, которая теперь направлена на выпуск «зеленых» автомобилей.
Предполагается, что главой будущей корпорации станет текущий руководитель франко-японского альянса Карлос Гон. Напомним, что Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan, в свою очередь, держит 15% активов французского автопроизводителя. По мнению экспертов, как пишут Автоновости дня, подобное слияние поможет более эффективно конкурировать с Toyota и Volkswagen.
Отметим, что согласно официальным отчетам, по итогам 2017 года альянсу Renault-Nissan удалось стать самым крупным автопроизводителем в мире. Всего было продано более 10.6 млн. автомобилей марок, входящих в состав альянса. Это позволило подвинуть на вторую строчку концерн Volkswagen, который пострадал от «дизельгейта».
C 2014 года www.amsrus.ru
А сейчас нет? Рено же давненько уже Ниссан купила
Reniss.
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