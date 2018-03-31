Nissan Leaf стал самым экологичным автомобилем 2018 года 12

Самый популярный в мире электромобиль, Nissan Leaf, стал еще и самым экологичным автомобилем 2018 года, получив этот титул на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

Leaf – символ стратегии Nissan Intelligent Mobility, определяющей взгляды компании на то, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества.

Nissan Leaf стал первым 100% электрическим автомобилем, завоевавшим титул лучшего «зелёного автомобиля» с момента учреждения этой категории в 2016 году. Новый Leaf сочетает в себе увеличенный запас хода без подзарядки батареи с динамичным, свежим дизайном и новейшими разработками Nissan, воплощающими стратегию Intelligent Mobility. Это, в частности, система помощи водителю ProPILOT, электронная педаль e-Pedal, автоматическая система экстренного торможения и многое другое.

«Мы очень гордимся тем, что с момента выхода Nissan Leaf на рынок в 2010 году сумели вывести на дороги всего мира более 300 000 этих автомобилей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. Это способствует сокращению углеродного следа по всей планете, – заявил Даниэле Скиллачи (Daniele Schillaci), исполнительный вице-президент по глобальному маркетингу, продажам электромобилей и аккумуляторных батарей, председатель комитета Nissan по менеджменту в Японии, Азии и Океании. – Для нас большая честь получить от уважаемого жюри этот титул, и мы с гордостью продолжим реализацию нашей стратегии Intelligent Mobility».

Nissan Leaf поднялся на верхнюю строку в списке из пяти кандидатов, первоначально номинированных в категории, и был единственным электромобилем в конкурсе. Выбирая победителя, члены жюри учитывали общее воздействие автомобилей на окружающую среду, включая токсичность отработавших газов и расход топлива.

Nissan Leaf предыдущего поколения был признан Всемирным автомобилем года в 2011 году и остается единственным 100% электрическим автомобилем, получившим этот титул за всю его 14-летнюю историю.