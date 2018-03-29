Выбран лучший автомобиль в мире 25

Победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» впервые в истории стала модель Volvo.

Почетная награда на автосалоне в Нью-Йорке досталась новому кроссоверу XC60. Шведскому SUV удалось опередить Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Впрочем, последний также не остался с пустыми руками, получив абсолютно заслуженно награду за лучший дизайн.

Отметим, что лучший автомобиль определило жюри, состоящее из 82 журналистов. Ранее Volvo XC60 стал победителем конкурса «Японский автомобиль года», а также занял первое место в конкурсе «Североамериканский автомобиль года» в категории «кроссовер/минивэн».

Кроме того, были названы победители в отдельных номинациях.

Звание «Всемирный городской автомобиль» досталось Volkswagen Polo, «Всемирным премиальным автомобилем» стала новая Audi A8. Титул «Всемирный спорткар» отошел к BMW M5, звание «Всемирный экологичный автомобиль» завоевал Nissan Leaf.Новое поколение Volvo XC60 продается в России. Цены на модель начинаются с отметки 2 925 000 рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5. Новый XC60 получил два дизельных и два бензиновых турбомотора: первые — отдачей 190 (D4) и 235 (D5) л.с., вторые — мощностью 254 (T5) и 320 (T6) л.с. Привод — только полный, коробка передач — 8-диапазонный автомат. Кроссовер стал четвертой моделью Volvo, построенный на модульной платформе SPA.

«РГ» испытала XC60 в суровых условиях Заполярья. Уже сегодня мы опубликуем наш тест-драйв.

Кстати, совсем недавно престижную награду получил и самый маленький кроссовер Volvo — XC40. Он был назван лучшим автомобилем Европы (это первая победа шведской компании в авторитетном конкурсе Car of the Year за 54 года). XC40 должен доехать до России уже этой весной.