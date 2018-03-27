Foton Sauvana подешевел на 354 000 рублей
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Foton Sauvana подешевел на 354 000 рублей
Март 27 22:06 2018

Фотон Мотор объявляет о распродаже автомобилей Foton Sauvana 2016 года выпуска по ценам 2016 года.

Выгода при покупке составляет до 354 000 рублей. Количество автомобилей ограничено.

Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.

На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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