Foton Sauvana подешевел на 354 000 рублей

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Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.
На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».
C 2014 года www.amsrus.ru
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