Foton Sauvana подешевел на 354 000 рублей 8

Фотон Мотор объявляет о распродаже автомобилей Foton Sauvana 2016 года выпуска по ценам 2016 года.

Выгода при покупке составляет до 354 000 рублей. Количество автомобилей ограничено.

Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.

На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».