Tesla не прошла «проверку» бетоном

Электрический кроссовер на большой скорости врезался в бетонное ограждение, а затем столкнулся с двумя попутными машинами. В результате ДТП водитель Model X погиб, а автомобиль практически полностью сгорел, пишет Autoevolution.
Свидетели успели вытащить водителя из электромобиля до возгорания. Человек был без сознания, но подавал признаки жизни. Его, как сообщает auto.onliner.by, экстренно доставили в Стэнфордский госпиталь, где мужчина скончался. Сообщений о пострадавших в других машинах нет. По предварительным данным, в Tesla водитель находился один.
У автомобиля была серьезно повреждена передняя часть, но учтите, что на фотографиях Model X уже после работы спасателей — они демонтировали элементы машины, чтобы добраться до батареи.
Пока не сообщается, был ли в кроссовере активирован автопилот.
C 2014 года www.amsrus.ru
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