Tesla не прошла «проверку» бетоном 44

На 101-м шоссе в США произошла серьезная авария с участием Tesla Model X.

Электрический кроссовер на большой скорости врезался в бетонное ограждение, а затем столкнулся с двумя попутными машинами. В результате ДТП водитель Model X погиб, а автомобиль практически полностью сгорел, пишет Autoevolution.

Свидетели успели вытащить водителя из электромобиля до возгорания. Человек был без сознания, но подавал признаки жизни. Его, как сообщает auto.onliner.by, экстренно доставили в Стэнфордский госпиталь, где мужчина скончался. Сообщений о пострадавших в других машинах нет. По предварительным данным, в Tesla водитель находился один.

У автомобиля была серьезно повреждена передняя часть, но учтите, что на фотографиях Model X уже после работы спасателей — они демонтировали элементы машины, чтобы добраться до батареи.

Пока не сообщается, был ли в кроссовере активирован автопилот.