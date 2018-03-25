Tesla не прошла «проверку» бетоном
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Tesla не прошла «проверку» бетоном
Март 25 18:06 2018

На 101-м шоссе в США произошла серьезная авария с участием Tesla Model X.

Электрический кроссовер на большой скорости врезался в бетонное ограждение, а затем столкнулся с двумя попутными машинами. В результате ДТП водитель Model X погиб, а автомобиль практически полностью сгорел, пишет Autoevolution.

Свидетели успели вытащить водителя из электромобиля до возгорания. Человек был без сознания, но подавал признаки жизни. Его, как сообщает auto.onliner.by, экстренно доставили в Стэнфордский госпиталь, где мужчина скончался. Сообщений о пострадавших в других машинах нет. По предварительным данным, в Tesla водитель находился один.

У автомобиля была серьезно повреждена передняя часть, но учтите, что на фотографиях Model X уже после работы спасателей — они демонтировали элементы машины, чтобы добраться до батареи.

Пока не сообщается, был ли в кроссовере активирован автопилот.

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Model XTeslaавария
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AMSRUS
AMSRUS

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