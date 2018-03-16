В 2020 году Audi создаст конкурента Tesla Model S
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В 2020 году Audi создаст конкурента Tesla Model S
Март 16 21:08 2018

Audi подтвердила создание конкурента Tesla Model S — новая модель e-tron GT должна выйти в 2020 году

Об этом сообщает Autocar. Работу над четырёхдверным электромобилем будет вести спортивное подразделение немецкого автопроизводителя — Audi Sport, что подтвердил глава правления немецкого автопроизводителя Руперт Штадлер. Новинку, как сообщает Коммерсант, построят на платформе J1, которую разрабатывает Porsche для своих электромобилей. Производство Audi e-tron GT наладят на заводе в Неккарзульме.

Напомним, к 2025 году в линейке Audi появится 20 электрифицированных моделей, одной из которых и станет новый электроседан.

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Audie-tronModel STesla
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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