В 2020 году Audi создаст конкурента Tesla Model S 13

Audi подтвердила создание конкурента Tesla Model S — новая модель e-tron GT должна выйти в 2020 году

Об этом сообщает Autocar. Работу над четырёхдверным электромобилем будет вести спортивное подразделение немецкого автопроизводителя — Audi Sport, что подтвердил глава правления немецкого автопроизводителя Руперт Штадлер. Новинку, как сообщает Коммерсант, построят на платформе J1, которую разрабатывает Porsche для своих электромобилей. Производство Audi e-tron GT наладят на заводе в Неккарзульме.

Напомним, к 2025 году в линейке Audi появится 20 электрифицированных моделей, одной из которых и станет новый электроседан.