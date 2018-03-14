В США поезд протаранил контейнер с ядерными отходами
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Март 14 11:03 2018

В 1984 году в США провели операцию Smash Hit, в ходе которой решили выяснить, насколько безопасны контейнеры, в которых перевозят ядерные отходы.

Для этого колбу с опасным содержимым поставили на рельсы перед поездом, несущимся на скорости 160 км/час.

Когда ядерные отходы транспортирую с электростанций для переработки, необходимо поддерживать для них определённые условия.

Сначала топливные стержни на 90 дней погружают в специальные охлаждающие пруды, что снижает их выходную мощность примерно до 25 Вт (это сопоставимо с мощностью электрической лампочки). Затем, как пишет 2drive, их просушивают и загружают партиями по 200 стержней в стальные ящики, а сами эти ящики – в 50-тонный транспортный контейнер, который называют колбой. Толщина стенок этой колбы 35 см и к тому же она абсолютно герметична.

На этом видео можно увидеть, как ядерные отходы попадают в «колбы», и убедиться, что такой способ их транспортировки 100-процентно безопасен. Для эксперимента был использован самый настоящий поезд.

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Smash HitконтейнерпоездСШАядерные отходы
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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