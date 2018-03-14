Три версии нового флагмана Lexus

Автомобиля, который может позволить себе особую смелость быть другим, движимого самыми передовыми инновациями и хранящего неподвластное времени мастерство исполнения.
Для разработки нового поколения Lexus LS дизайнерами бренда было полностью пересмотрено представление о том, каким должен быть флагманский седан бренда. Новое поколение LS отличается принципиально новым дизайном, объединившим силуэт спортивного купе и простор престижного седана. Он создан на удлиненной версии новой глобальной платформы, легшей в основу роскошного купе LC 500. Новая платформа, обеспечивая традиционный для бренда Lexus высочайший комфорт, позволила при этом добиться качественно нового уровня динамики и удовольствия от управления автомобилем. Новая платформа — самая устойчивая за всю историю Lexus – обеспечивает отличную управляемость, плавность хода и тишину в салоне.
Бренд Lexus обнаружил новые возможности для усовершенствования подвески. Например, в многорычажной подвеске верхний и нижний рычаги снабжены двойными шарнирами, благодаря чему увеличивается угол установки поворотного шкворня и уменьшается диапазон изменения пятна контакта шины с дорогой во время работы рулевого управления, что повышает стабильность при прохождении поворотов и улучшает обратную связь на рулевом колесе. В подвеске широко использован алюминий, что позволило уменьшить массу неподрессоренных частей и, тем самым, улучшить маневренность и ездовой комфорт.
Просторный салон, уникальная внутренняя отделка, потрясающие технологии и захватывающее управление Lexus LS удивят покупателей и изменят их ожидания в отношении глобального флагмана Lexus. При этом, как и во всех предыдущих поколениях модели, новый флагман строго следует философии японского гостеприимства омотенаши. Применительно к автомобилю представительского класса, это означает заботу о водителе и пассажирах, предвосхищение их потребностей, внимание к их комфорту и защиту от потенциальных опасностей.
В России новый Lexus LS доступен в трех версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT. Lexus LS 350 оснащается атмосферным двигателем V6 с рабочим объемом 3 456 куб. см, мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм и имеет привод на заднюю ось.
LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT оснащаются двигателем V6 с двойным турбонаддувом рабочим объемом 3 444 куб. см, мощностью 421 л. с., что сопоставимо с мощностью двигателей V8 без ущерба топливной экономичности, а его впечатляющий максимальный крутящий момент 600 Нм доступен в диапазоне 1600-4800 об/мин. Он был создан с помощью наработок заводской команды F1 специально для нового поколения седана LS. LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT имеют систему постоянного полного привода.
Оба двигателя агрегатируются с инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач.
Спортивная версия LS 500 F SPORT отличается уникальными элементами дизайна.
Для нового Lexus LS предлагается палитра из 13 цветов экстерьера, 12 из них имеют эффект «металлик», при этом два цвета (Белый металлик F SPORT и Синий металлик F SPORT) зарезервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F SPORT. Для LS 2018 модельного года доступен выбор из девяти вариантов цветовых схем интерьера, дополнительные три — белый, черный и красный — предлагаются для версии F SPORT. Декоративные вставки салона могут быть выполнены из 7 вариантов дерева, стекла в традиционной японской технике «кирико», впервые используемые в автоиндустрии, или алюминия для комплектации F SPORT.
Lexus LS 350 доступен в двух комплектациях – Comfort и Executive. Внешне эти комплектации отличаются размерностью колес — 19 и 20 дюймов соответственно — и дизайном шумопоглощающих легкосплавных колесных дисков.
Отличия в интерьере более значительны. Для комплектации Executive предлагается отделка сидений и подлокотников кожей semi-aniline, замшевое покрытие потолка и солнцезащитных козырьков. В комплектации Executive сиденья водителя и переднего пассажира имеют 28 направлений регулировки (в Comfort – 20), функцию массажа и оснащаются подголовниками типа «бабочка». Многофункциональное рулевое колесо имеет деревянные вставки. Для задних сидений предусмотрена система подогрева и подлокотник с элементами управления аудиосистемой, климат-контролем, электроприводом сидений. Дополнительный комфорт для пассажиров второго ряда обеспечивают солнцезащитные шторки на заднем стекле и стеклах задних дверей, имеющие электропривод.
Комплектация Executive доступна с адаптивной регулируемой высокотехнологичной пневматической подвеской AVS, а селектор режимов движения, помимо режимов «ECO/COMFORT/NORMAL» имеет варианты «SPORT S/SPORT S+/CUSTOM». Вместо устанавливаемой на комплектации Comfort камеры заднего вида с динамической разметкой предлагается система с 4 камерами панорамного обзора. Стоимость комплектации Comfort составит 5 539 000 рублей, комплектации Executive – 6 502 000 рублей.
Флагманский седан нового поколения Lexus LS 500 AWD предлагается в восьми комплектациях — Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, а также в спортивной комплектации F SPORT. Комплектации Comfort+ и Executive имеют минимальные отличия от аналогичных, предлагаемых для LS 350. В комплектации Premium предлагается отделка дверных панелей кожей semi-aniline, переднее пассажирское сиденье оснащается системой складывания, а заднее – функцией массажа с обогревом шеи и спины. При этом, начиная с данной комплектации, LS оснащается эксклюзивным сиденьем OTTOMAN с подогревом точек массажа для правого заднего пассажира с электрорегулировками поддержки голеней в 4 направлениях и наклона спинки сиденья, и системой комфортного выхода из автомобиля. Дополнительные мультимедийные возможности для задних пассажиров обеспечивают Blu-ray плеер с функцией чтения с SD-карт, два LCD дисплея 11,6″ на спинках передних сидений, 2 разъема для наушников и разъем HDMI.
Начиная с комплектации Premium новый Lexus LS 500 оснащается двумя дополнительными подушками безопасности в подушках задних сидений.
Стоимость комплектации Comfort+ составит 7 026 000 рублей, комплектации Executive – 7 746 000 рублей, комплектации Premium – 8 259 000 рублей.
В комплектации Premium 2 предусмотрены эксклюзивные деревянные вставки, которые выполнены либо из черного дерева с узором «шеврон», либо из контрастного дерева с естественным узором. Вставки из контрастного дерева с естественным узором создаются по уникальной технологии, благодаря которой мастерам такуми вручную удается добиться потрясающего узора, которого не существует в природе. Технология заключается в укладке тонких слоев шпона и их повторной нарезке для появления окончательного узора.
В отделке салона в комплектации Premium 2 используются черный и темно-бордовый цвета – как в однотонном, так и в комбинированном исполнении.
Стоимость комплектации Premium 2 составит 8 374 000 рублей.
В комплектации Luxury предлагается отделка сидений и подлокотников кожей L-aniline – самым роскошным сортом кожи, когда-либо использовавшимся брендом. Она обрабатывается по специальной технологии, обеспечивающей несравненную мягкость. Эксклюзивные деревянные вставки салона, по выбору клиента, могут быть либо выполнены из черного дерева с узором «шеврон», либо из контрастного дерева с естественным узором. Существенно помогает повысить уровень безопасности цветной проекционный дисплей (HUD), отображающий всю необходимую информацию непосредственно в поле зрения водителя. HUD нового Lexus LS 500 имеет диагональ 24,3” и является самым крупным автомобильным проекционным дисплеем в мире.
Стоимость комплектации Luxury составит 8 587 000 рублей.
В комплектации Luxury 2 подлокотники дверей и центральный подлокотник имеют отделку кожей semi-aniline. Для этой комплектации также предусмотрены эксклюзивные деревянные вставки салона из черного дерева с узором «шеврон», либо из контрастного дерева с естественным узором. Отделка салона, выполненная из кожи semi-aniline, может иметь либо однотонно-черное исполнение, либо комбинированное – черное и темно-бордовое.
Стоимость комплектации Luxury 2 составит 8 520 000 рублей.
В комплектации Luxury+ владелец нового флагманского Lexus LS 500 имеет возможность наиболее глубоко погрузиться в атмосферу японских традиций. Для этой комплектации предусмотрена уникальная обивка дверей в стиле «оригами», выполненная вручную мастерами такуми. Источником вдохновения для создания этих обшивок дверей служило японское искусство оригами — создание объемных предметов и фигур из простого листа бумаги. Трехмерный рисунок создает в своих складках мотив фирменного знака Lexus – «L», причем сочетание линий производит различный эффект при дневном освещении и при подсветке салона в темное время суток. На разработку процесса изготовления таких обивок ушло четыре года, он может осуществляться исключительно вручную.
Уникальной особенностью интерьера также является особая технология огранки стекла «кирико» впервые в мире применяемая в декоре салона автомобиля. Выполненный вручную рисунок был воспроизведен с применением самых современных производственных технологий, для этого потребовалось с идеальной точностью отсканировать и оцифровать десятки тысяч граней. Несмотря на кажущуюся хрупкость, стекло проходит обработку с применением особой технологии армирования, которая обеспечивает необходимую степень надежности. Количество автомобилей LS с вставками кирико, поставляемых в Россию, лимитировано.
Стоимость комплектации Luxury+ составит 9 295 000 рублей. Lexus LS 500 F SPORT благодаря тщательно подобранным настройкам шасси предлагает более увлекательный, динамичный характер, но при этом сохраняет исключительно высокий уровень комфорта. На эту комплектацию устанавливаются передние шины размерности 245/45RF20 и задние 275/40RF20 на тонированных колесных дисках эксклюзивного дизайна. В пакет оснащения F SPORT входят передний и задний бамперы спортивного дизайна, спойлер на крышке багажника, фирменная решетка радиатора в форме веретена с уникальным узором, противотуманные фары и логотипы F SPORT на передних крыльях. Салон выполнен в эксклюзивном спортивном стиле: установлены спортивные передние сиденья с усиленной боковой поддержкой, мультифункциональное рулевое колесо F SPORT с кожаной отделкой и подрулевыми переключателями передач, использованы декоративные вставки из алюминия, а также алюминиевые накладки на педали и пороги дверей. Стоимость комплектации F SPORT составит 7 729 000 рублей.
Вне зависимости от версии, все Lexus LS нового поколения оснащаются светодиодными фарами ближнего и дальнего света с функцией противотуманных фар, омывателями и автоматической корректировкой угла наклона. Предусмотрены светодиодные фары освещения поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота с последовательным включением светодиодов. На всех Lexus LS устанавливается лобовое стекло с отражением инфракрасных лучей, помогающее поддерживать максимально комфортный микроклимат в салоне. Для всех комплектаций предусмотрена подсветка дверных ручек при посадке в автомобиль, вентиляция передних сидений, память настроек руля, боковых зеркал и передних сидений на 3 положения, климат-консьерж с ионизатором воздуха NanoE, аналоговые часы с корректировкой времени по GPS, система комфортной посадки/высадки водителя, автоматические стеклоподъемники всех дверей, ключ smart key и запуск двигателя кнопкой, система Start&Stop, селектор выбора режимов движения, датчики дождя и света, передний и задний датчики парковки, электрохромные зеркала (наружные – с электроприводом складывания), доводчики дверей и электропривод крышки багажника с бесконтактным сенсором, а также люк с электроприводом.
Новый Lexus LS прекрасно подготовлен для эксплуатации в зимних условиях. Вне зависимости от комплектации, флагманский седан нового поколения оснащается подогревом боковых зеркал и передних сидений, регулируемым обогревом руля, обогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, дополнительным отопителем салона и дополнительными воздуховодами второго ряда сидений. Подогрев задних сидений доступен для всех комплектаций, кроме Comfort и Comfort+.
Новое поколение флагманского седана обеспечивает великолепные мультимедийные возможности. В любой комплектации предлагаются AUX-разъем в передней части салона и USB-порты для переднего и заднего ряда сидений, коммуникационная система Bluetooth, EMV-монитор 12,3” и тач-пад Remote Touch на центральной консоли. Все новые Lexus LS оснащаются русифицированной навигационной системой с картами российских городов. Комплектации Comfort и Comfort+ предлагаются с высококачественной аудиосистемой с 12 динамиками, DVD, поддержкой формата МР3 и WMA. На остальные комплектации устанавливается аудиосистема Mark Levinson 3D Surround с 24 динамиками, DVD, поддержкой формата МР3 и WMA.
Новое поколение Lexus LS обеспечивает одни из лучших в мире показатели безопасности, в частности – благодаря высокотехнологичному комплексу систем активной безопасности Lexus Safety System +, которым оснащаются все без исключения версии нового флагманского седана. В этот комплекс входят системы распознавания дорожных знаков, контроля усталости водителя, оповещения о смене полосы движения, удержания в полосе движения, предупреждения столкновения (с функцией автоматического торможения), а также адаптивный круиз-контроль, работающий в полном диапазоне скоростей.
Штатным оснащением являются система интегрированного управления динамикой автомобиля VDIM, антиблокировочная система тормозов ABS и система курсовой устойчивости VSC, антипробуксовочная система TRC и система распределения тормозного усилия EBD. На загородных дорогах в темное время повышает уровень безопасности система автоматического переключения дальнего света фар на ближний АНВ. Для комплектаций F SPORT и Luxury предусмотрена система AHS с затемнением зоны ослепления встречного автомобиля. Удобство и дополнительную безопасность для водителя создают система мониторинга давления в шинах, система помощи при старте на склоне НАС и функция автоматического удержания стояночного тормоза Brake Hold. Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения облегчает маневрирование в стесненном окружении. Все версии нового Lexus LS также имеют систему мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах. Тормозные фонари оснащены функцией сигнализации аварийной остановки ARFHL.
В базовую комплектацию входит 12 подушек безопасности — 2 фронтальные (с двухступенчатым раскрытием), 2 передние коленные (водителя и пассажира), 2 передние боковые, 2 задние боковые и 2 занавесочного типа для первого и второго ряда сидений. Для топовых комплектаций доступны 14 подушек безопасности.
Клиенты, приобретающие новые флагманские седаны Lexus LS у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус получают автоматическое подключение к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на пять лет . Программа «Помощь на дороге» дает клиентам возможность выйти из различных затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть в пути, при помощи одного телефонного звонка. Представители Lexus оперативно предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить мобильность клиента с привычным для него уровнем комфорта.
Программа включает помощь на дороге в режиме 24/7, информационную поддержку, ремонт (в том числе на месте), транспортировку поврежденного автомобиля, помощь менеджера в случае аварии, консьерж-сервис, юридическую помощь, трансфер из аэропорта и в аэропорт, услугу «трезвый водитель», а также многие другие удобные и современные сервисы.
Помощь владельцам Lexus в рамках программы «Помощь на дороге» оказывается на всей территории РФ в городах присутствия Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус. При этом покрытие за пределами городов присутствия ограничено расстоянием в 300 км (по автомобильным дорогам) вокруг внешних границ указанных городов. Кроме того, программа действует на всей протяженности трассы М10 (федеральная магистральная автомобильная дорога «Россия» Москва – Санкт-Петербург) и на всей протяженности трассы М4 (федеральная трасса «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск).
Более подробную информацию об услугах и условиях участия в программе «Помощь на дороге» можно получить на сайте http://www.lexus.ru или позвонив в любое время суток в контакт-центр программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8‑800‑333‑85‑51 (звонок по России бесплатный).
На все приобретаемые новые флагманские седаны Lexus LS автоматически распространяется программа дополнительного технического обслуживания (ДТО) . Программа ДТО будет действовать в течение 24 месяцев с момента истечения гарантийного срока на приобретенный седан Lexus LS, или до достижения автомобилем пробега 160 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Участие в программе не подразумевает никаких дополнительных оплат и прочих расходов для клиента. Данная программа разработана в соответствии с принципами индивидуального подхода к клиенту и традициями японского гостеприимства омотенаши.
Все версии нового флагманского седана Lexus LS, доступные для покупателей в России, оснащены системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.