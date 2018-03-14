Первое место в тесте шин Auto Bild 2018 36

Шина Hankook Ventus Prime одержала победу по результатам тестирования в 2018 году, организованного немецким автомобильным журналом Auto Bild.

Одними из решающих факторов стали наилучшие тормозные характеристики среди 51 испытанной марки шин. Немецкий автомобильный клуб ADAC также вручил знак качества «Good» («Хорошо») шине класса «премиум комфорт» компании Hankook по итогам последнего летнего испытания шин. Шина Hankook Ventus Prime³ была разработана как идеальное сочетание эксплуатационных характеристик, комфорта, безопасности и экологичности. Она производится в более чем 90 размерностях и подходит для широкого спектра автомобилей, начиная с компактных авто и заканчивая автомобилями класса «люкс».

Шина Hankook Ventus Prime³ вновь подтвердила свои топовые характеристики в независимых испытаниях. Вслед за триумфальной победой в испытаниях шин, проводимых крупнейшим европейским автомобильным журналом Auto Bild, в своем дебютном сезоне 2016 года и верхними строчками в 2017 году, чемпион по комфорту в успешной серии шин Hankook Ventus повторил свое достижение в этом году, заняв лидирующее положение в тестах, организуемых профессиональной автомобильной прессой.

Auto Bild последовал примеру известного автомобильного клуба ADAC, который наградил шину Ventus Prime³ знаком качества «Good» (свидетельство лучших результатов) по итогам летних тестов шин в 2018 году, особо отметив исключительные тормозные характеристики шины и назвав шину «очень сбалансированной с наилучшими показателями на сухих дорогах и отличными показателями на влажном покрытии». Второй раз с 2016 года шина была признана победителем испытаний, которые в этом году стали, возможно, самыми представительными — в них принял участие 51 продукт,2) включая все ведущие марки. Решающими факторами стали в том числе наилучшие тормозные характеристики по оценке комбинированной длины тормозного пути на сухом и влажном дорожном покрытии — возможно, наиболее важные показатели безопасности для всех водителей.

Редакторы журнала Auto Bild отдали победу в тестах шинам Hankook, которые, по их словам, обладают выдающимися характеристиками на влажных и сухих дорогах, высокой чувствительностью рулевого управления, коротким тормозным путем на сухих и влажных покрытиях, а также высоким уровнем комфорта во время езды.

Шина Hankook Ventus Prime была разработана как идеальное сочетание эксплуатационных характеристик, комфорта, безопасности и экологичности. Главная задача инженеров Hankook при разработке заключалась в обеспечении отличных тормозных характеристик на влажных покрытиях. Для этого в шине Ventus Prime³ использованы резиновая смесь с добавлением силики для достижения повышенных сцепных свойств и новая технология смешивания, которая улучшает распределение полимеров и наполнителей в протекторной смеси. Это также ведет к оптимизации тормозных характеристик и сопротивления качению. Эффективное пятно контакта шины с дорогой было увеличено за счет использования специального асимметричного рисунка протектора. Наряду с высокой жесткостью протектора как в поперечном, так и продольном направлении и в сочетании со специальными ребрами протектора «гибридной твердости» с различными уровнями твердости на внутреннем и наружном плече шина Ventus Prime³ демонстрирует исключительные свойства. Превосходное торможение на сухой поверхности достигается благодаря использованию блоков с ламелями по всей площади протектора и возможности увеличивать пятно контакта шины с поверхностью во время торможения.

Новые функциональные полимеры с высокой молекулярной массой, которые применяются в протекторной смеси шины Ventus Prime³, повышают ее износостойкость. Шина оснащена самым современным легким и прочным вискозным каркасом и широким стальным брекером, включая бесшовный усиленный слой и высокопрочный наполнитель борта. Это не только улучшает управляемость, но и повышает чувствительность рулевого управления и контроль даже на высоких скоростях. Благодаря улучшенному рисунку протектора и оптимизированному профилю шины, а также боковине с оптимизированным воздушным сопротивлением инженерам-разработчикам компании Hankook удалось еще больше снизить уровень внешнего шума, что в свою очередь еще больше повышает комфорт при вождении автомобиля.

Шина Hankook Ventus Prime³ выпускается в более чем 90 размерностях с шириной протектора от 185 до 245 для серии 65–40 и индексами скорости H–W (210–270 км/ч) и подходит для широкого спектра автомобилей, начиная с компактных авто и заканчивая автомобилями класса «люкс».