Lexus LS уже в продаже 8

Российские дилеры Lexus начали продажи флагманского седана LS нового поколения.

Новинка доступна в двух комплектациях – Comfort и Executive. Стоимость комплектации Comfort составлят 5 млн 539 тыс. рублей, комплектации Executive – 6 млн 502 тыс. рублей. Флагманский седан Lexus LS 500 AWD предлагается в восьми комплектациях – Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, F Sport. Диапазон цен на различные комплектации составляет от 7 млн 026 тыс. рублей до 9 млн 295 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Lexus. Новый Lexus LS представлен в трех версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport.

Lexus LS 350 имеет привод на заднюю ось и оснащается атмосферным двигателем V6 с рабочим объемом 3456 куб.см, мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport имеют систему постоянного полного привода, на эти автомобили устанавливается двигатель V6 с двойным турбонаддувом рабочим объемом 3444 куб.см, мощностью 421 л.с., созданный с помощью наработок заводской команды F1 специально для нового поколения седана LS.

Оба двигателя, как сообщает Автостат, агрегатируются с инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Помимо традиционной пружинной подвески, автомобиль может быть оснащен высокотехнологичной пневматической подвеской. Палитра цветов кузова нового Lexus LS насчитывает 13 вариантов, 12 из которых имеют эффект «металлик». Два цвета зарезервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F Sport.

Предлагается девять вариантов цветовых схем интерьера, еще три – белый, черный и красный – предусмотрены специально для версии F Sport. Также предлагается 7 вариантов декоративных вставок салона – помимо благородных сортов дерева, впервые в мировой автоиндустрии создан эксклюзивный лимитированный вариант из стекла в традиционной японской технике «кирико», для комплектации F Sport предусмотрено исполнение вставок из алюминия.