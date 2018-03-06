Прощайте, милые красотки!
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Прощайте, милые красотки!
Март 06 17:07 2018

Крупные производители автомобилей намерены отказаться от услуг девушек-моделей на стендах автосалона в Женеве

Об этом сообщает Bloomberg. Концерны намерены либо полностью отказаться от моделей, либо привлекать к работе скромно одетых мужчин и женщин. В этом году автосалон в Женеве пройдет с 8 по 18 марта.

Ранее от использования услуг девушек-моделей, как сообщает Коммерсант, отказалось руководство «Формулы-1». Оргкомитет турнира объяснил это тем, что практика приглашения грид-герлз, выносящих флаги и таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку, «не соответствует современным социальным нормам».

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автопроизводителидевушки-моделиЖеневский автосалон 2018
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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. александр крылов
    Март 06, 17:34 #1 александр крылов

    Всегда мешали

  2. Den Savkin-Kalinov
    Март 06, 17:51 #2 Den Savkin-Kalinov

    Они отвлекают

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