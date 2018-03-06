Прощайте, милые красотки!

Об этом сообщает Bloomberg. Концерны намерены либо полностью отказаться от моделей, либо привлекать к работе скромно одетых мужчин и женщин. В этом году автосалон в Женеве пройдет с 8 по 18 марта.
Ранее от использования услуг девушек-моделей, как сообщает Коммерсант, отказалось руководство «Формулы-1». Оргкомитет турнира объяснил это тем, что практика приглашения грид-герлз, выносящих флаги и таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку, «не соответствует современным социальным нормам».
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