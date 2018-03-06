Mercedes покажет самую мощную версию пикапа X-Класса 19

На Женевском автосалоне состоится мировая премьера Mercedes-Benz X-Класса с мощным шестицилиндровым двигателем и системой постоянного полного привода 4MATIC.

Мощность полноприводного пикапа X 350 d 4MATIC (предварительные данные: расход топлива в смешанном цикле: 9,0 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 237 г/км) достигает 190 кВт (258 л. с.), а максимальный крутящий момент составляет 550 Н·м. Новая модель разгоняется с нуля до 100 км/ч за 7,9 секунды. Постоянный полный привод X 350 d 4MATIC обеспечивает высокую устойчивость при движении и высокую динамику при различных условиях, включая мокрые и обледенелые дороги. В стандартной комплектации X 350 d 4MATIC оснащен 7-ступенчатой автоматической коробкой передач 7G-TRONIC PLUS с подрулевыми лепестками переключения передач и функцией «ECO Start/Stop».

Переключатель режимов движения DYNAMIC SELECT для индивидуального вождения также входит в стандартную комплектацию автомобиля. Эта первоклассная модель будет доступна в Европе с середины 2018 года в линиях исполнения PROGRESSIVE и POWER (в России автомобиль появится в конце года). В Германии автомобиль доступен по цене от 53 360 евро (вкл. 19% НДС). Для того чтобы X-Класс еще больше отвечал индивидуальным желаниям клиентов, Mercedes-Benz расширил и без того большой выбор аксессуаров. Новинки включают в себя три варианта дизайна колесных дисков, кузовную дугу Sports Bar, крышки для грузовой платформы – сдвижную в черном цвете и мягкую.

X-Класс впечатляет не только в условиях бездорожья, но и на дороге. Большая ширина колеи, длинная колесная база, передняя подвеска усовершенствованной конструкции на двойных поперечных рычагах, многорычажная задняя подвеска с жестким мостом и винтовыми пружинами на обоих мостах гарантируют вам на дорогах массу удовольствия от вождения и высокую динамику, без каких-либо компромиссов для движения по бездорожью.

Неумолимая мощь и быстрое переключение передач.

3-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 190 кВт (258 л. с.) с общей топливной рампой (Common Rail) впечатляет своей силой. Максимальный крутящий момент 550 Н·м достигается в широком диапазоне от 1400 до 3200 об/мин. Это означает, что высокий крутящий момент доступен уже при низких оборотах двигателя. Будь то спортивный стиль вождения, комфортные поездки на дальние расстояния или вождение по бездорожью в сложных условиях – двигатель V6 всегда обеспечивает уверенный и эффективный разгон. Особые характеристики модели включают в себя облегченную конструкцию, одноступенчатый турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины для еще более быстрой реакции двигателя, а также инновационное покрытие зеркал цилиндров по технологии NANOSLIDE, используемое в «Формуле 1».

7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS, входящая в стандартную комплектацию, работает без прерывания тягового усилия во время переключения передач. Это способствует лучшим характеристикам управления на подъемах, при движении в условиях бездорожья и при буксировке прицепа. Другие преимущества 7-ступенчатой автоматической коробки передач 7G-TRONIC PLUS включают в себя быстрое переключение передач и низкие обороты. Это положительно влияет на экономичность и уровень шума. Подрулевые лепестки переключения передач позволяют водителю управлять трансмиссией вручную.

DYNAMIC SELECT для индивидуального выбора характеристик вождения.

X 350 d 4MATIC в базовой комплектации оборудован переключателем режимов движения, который редко встречается в сегменте пикапов. Система DYNAMIC SELECT предлагает пять режимов вождения для максимально индивидуализированного вождения – от непринуждённо-комфортного до спортивно-динамичного. Эти режимы варьируют характеристики двигателя, автоматической коробки передач и работу функции «ECO Start/Stop».

Comfort (C): этот режим включается автоматически при запуске двигателя. Он обеспечивает подчеркнуто комфортную и гармоничную характеристику педали газа, а также более раннее переключение передач.

ECO (E): 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS переключает передачи при особо низких значениях частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Sport (S): двигатель мгновенно реагирует на нажатие педали газа. Автоматическая коробка передач использует весь частотный диапазон двигателя для переключения передач, а также переключается на более высоких оборотах двигателя.

Manual (М): автоматическая коробка передач может управляться вручную с помощью подрулевых лепестков переключения передач. Это заметно сокращает время переключения по сравнению с режимами Comfort и ECO.

Offroad (O): этот режим подходит для вождения на сложном бездорожье. Он предлагает более высокий порог для переключения передач, а также более плоскую, а значит и более точно регулируемую характеристику педали газа.

«ECO Start/Stop» доступна во всех режимах движения, кроме режима Offroad (O).

Переключатель системы DYNAMIC SELECT расположен на панели управления на центральной консоли. Выбранная программа отображается в виде статуса и при изменении программы появляется всплывающим окном на короткий промежуток времени на многофункциональном дисплее приборной панели.

Постоянный полный привод 4MATIC для движения на различных поверхностях.

Постоянный полный привод 4MATIC с понижающей передачей (Low Range) и доступным в качестве опции блокируемым задним межколесным дифференциалом обеспечивает максимальную эффективность и тягу при движении на различных поверхностях. Полноприводная система оснащена двухступенчатой раздаточной коробкой передач с креплением к основной 7-ступенчатой автоматической коробке передач 7G-TRONIC PLUS. Она также оборудована межосевым дифференциалом планетарной конструкции, которая распределяет тяговое усилие между передней и задней осями с фиксированным распределением крутящего момента в соотношении 40:60. Такое распеределение момента с акцентом на заднюю ось обеспечивает более высокую динамику и более высокое боковое ускорение на дороге, а также лучшее сцепление при разгоне.

Оптимальный уровень тягового усилия на любом бездорожье обеспечивается находящейся в раздаточной коробке и непрерывно регулируемой блокировкой межосевого дифференциала, выполненной в виде электромеханического многодискового сцепления. Это означает, что потенциал сцепления всех четырех колес будет полностью реализован на сложной местности.

Есть три различных режима работы полного привода: 4MAT для повышенной динамики автомобиля и 4H для улучшенного сцепления в условиях бездорожья. Режим 4L (низкий диапазон) также можно выбрать с понижающей передачей, равной 1:2,9. Кроме того, при желании можно подключить 100% блокировку заднего межколёсного дифференциала. Сочетание регулируемой (0-100%) блокировки межосевого дифференциала, блокируемого дифференциала задней оси и понижающей передачи обеспечивает высокую эффективность движения как на дороге, так и на бездорожье.

Система полного привода, подвеска с длинным ходом пружин и дорожный просвет до 222 мм обеспечивают выдающиеся возможности пикапа в условиях бездорожья. Х-Класс с легкостью взбирается в горку с углом в 45°, преодолевает водную преграду глубиной до 60 см и сохраняет устойчивость на участках с углом наклона почти в 50°.

Две линии исполнения X 350 d 4MATIC.

X 350 d 4MATIC доступен в линиях исполнения PROGRESSIVE и POWER, которые определяют новый уровень комфорта и ценности в сегменте среднеразмерных пикапов. Они отличаются по дизайну, уровню оснащения и функциональности. Пикап X 350 d 4MATIC в обеих линиях исполнения оборудован интеллектуальной системой доступа Keyless-Go и 2-х зонным автоматическим климатконтролем THERMOTRONIC.

Стандартная комплектация линии исполнения PROGRESSIVE включает в себя: 17-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «6 спиц», вентиляционные дефлекторы с гальванизированным покрытием «серебристый хром», обтянутые кожей руль и стояночный тормоз, сиденья с обивкой тканью «Посадас» черного цвета (в качестве опции предлагается отделка искусственной кожей ARTICO/ микроволокном DINAMICA), информационно-развлекательную систему Audio 20 USB и акустическую систему из 8 динамиков.

Стандартное оснащение высокотехнологичной линии исполнения POWER включает в себя хромированную декоративную защиту переднего бампера, хромированный задний бампер, 18-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «6 двойных спиц», светодиодные фары повышенной мощности, приборную панель с большим декоративным элементом, выполненным с пиксельным узором черного матового цвета, верхняя часть которой отделана искусственной кожей ARTICO, сиденья, обитые искусственной кожей ARTICO/ микроволокном DINAMICA (опционально кожей цвета “коричневый орех” или кожей черного цвета), сиденья с электрорегулировкой и информационно-развлекательную систему Audio 20 CD с многофункциональной сенсорной панелью.

Еще более индивидуальный X-Класс – новый дизайн колесных дисков и аксессуары.

С марта 2018 года клиенты могут заказать новые, эксклюзивные колесные диски для различных линий исполнения X-Класса: 17-дюймовые 6-спицевые легкосплавные диски черного цвета с глянцевым блеском для линий исполнения PURE и PROGRESSIVE, 18-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «5 двойных спиц» черного цвета с глянцевым блеском и 19-дюймовые мультиспицевые легкосплавные диски темно-серого цвета с глянцевым блеском для линий исполнения PROGRESSIVE и POWER. Таким образом, для нового пикапа доступно 7 вариантов дизайна колесных дисков.

И без того большой выбор аксессуаров, специально разработанных Mercedes-Benz для X-Класса, также был расширен. Новые элементы включают в себя дугу кузова Sports Bar, сдвижную крышку кузова черного цвета и мягкую крышку. Благодаря большому выбору аксессуаров, дизайн и функциональность X-Класса можно еще больше адаптировать к индивидуальным предпочтениям клиента. Ассортимент аксессуаров включает в себя дугу кузова Styling Bar и жесткий верх, а также систему разделения грузового пространства, крепежные рейки в полу, багажный отсек и техническую защиту днища.

Mercedes me connect – интеллектуальный пикап.

Благодаря коммуникационному модулю со стационарной SIM-картой, водители Х-Класса в более чем 20 европейских странах с удовольствием пользуются широким спектором услуг Mercedes me connect и возможностью получить доступ к автомобилю с помощью смартфона. Услуги включают в себя службу дорожной информации Live Traffic Information, систему экстренного вызова Mercedes-Benz, базовую программу техобслуживания и специальную услугу по наблюдению за транспортным средством, что позволяет настраивать основные функции пикапа с помощью смартфона, планшета или ПК – в любое время и из любой точки мира, если есть подключение к интернету. Сюда также входит система определения местоположения транспортного средства, система наблюдения за транспортным средством и система определения геозоны. Услугами можно легко управлять, а также подключать их с помощью портала Mercedes me или приложения Mercedes me. При использовании приложения Mercedes me также доступна функция построения маршрута до пункта назначения.

Описания и информация, содержащиеся в этом пресс-релизе, относятся к международному модельному ряду Mercedes-Benz. Возможны различия, характерные для конкретной страны. Все указанные данные о транспортном средстве являются предварительными значениями для пикапа Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC Евро-6 с левосторонним управлением для европейского рынка. Х-Класс сертифицирован как коммерческий автомобиль (N1).